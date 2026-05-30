Habló el padre de Agostina Vega: "Entre la madre y este tipo hay algo, no sé que"

Tras una semana sin novedades de la adolescente, Gabriel contó cómo se enteró de la desaparición de su hija cuando estaba en Merlo.

Gabriel Vega , padre de Agostina , la adolescente desaparecida desde hace una semana en Córdoba, contó dónde estaba cuando se enteró sobre la desaparición de su hija y sus principales sospechas.

Con angustia, el padre de la adolescente cordobesa habló por primera vez ante las cámaras de televisión y dijo que el fin de semana pasada estaca con su esposa en la localidad puntana de Merlo cuando el padrino de su hija le contó que Agostina había desaparecido .

“Me agarró una crisis de nervios” , recordó Vega en declaraciones a TN. Sus familiares lo convencieron para que no viajara en ese estado y lo hiciera al día siguiente, que fue cuando llegó a la capital provincial.

“Me puse a investigar quien era Claudio (Barrelier) porque de la otra parte no me daban información. Así que así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con el tipo. Hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras", aseguró.

E indicó: “La verdad es que dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina", expresó y les pidió por favor que dejen de entorpecer la investigación".

agostina Barrelier cordoba

El padre agregó que no se detendrá hasta dar con su hija. “Yo lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa más nada, así de simple”, dijo.

Interrogantes del padre

Vega dijo que aportó información al fiscal. Incluso que fue a la Villa de los Galpones solo. "He estado hablando con un montón de personas que se han estado relacionando con este tipo de gente”, sostuvo y añadió: “Yo ayudé a la gente de investigaciones a detener al tipo este”, señaló e indicó que él no lo conocía a Barrelier: “Así como se enteraron ustedes que tenía todas estas causas, así me enteré yo también pero por mi lado”.

Vega cuestionó el accionar a la madre de su hija y el entorno en el que estaba. Para Vega, Claudio Barrelier, único detenido, no actuó solo. “Para mi tiene ayuda. Sólo no ha actuado. Hay gente que está implicada, hay cómplices “, estimó.

Melisa mama de Agostina

Si bien no señaló directamente a Melisa, la mamá de Agostina, cuestionó el relacionarse con una como Barrelier. “Porque sí, está lleno de enfermos, lleno de pedófilos, lleno de gente psicópata, pero si vos sabes que te relacionas con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevas a este tipo de lugares? ¿Para qué estas con esta gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así “, se preguntó.

También cuestionó la forma en que la mujer fue aportando datos a las autoridades: “Al principio que no lo conocía, después que lo conocía, después que terminó siendo el novio y así se fue desglosando esta investigación”.

Vega fue contundente: “Yo pido que digan la verdad. Y las personas que están implicadas; si fuiste responsable de alguna cosa, y bueno, hacete cargo mamá, o hacete cargo papá, es así de simple. El que nada debe, nada teme”.

Amplían zona de rastrillaje

El perímetro de rastrillaje donde es buscada Agostina Vega, la adolescente de 14 años que lleva una semana desaparecida, será ampliado en Córdoba Capital.

La abogada Fernanda Alaníz, quien representa al padre de la menor, dijo a NA que la zona de búsqueda se ampliará hacia el barrio Villa Posse, que se encuentra en la zona sureste de la ciudad cordobesa.

Este sábado 30 de mayo, se conoció que los operativos fueron intensificados en distintos sectores de la provincia, entre ellos el predio descampado de unas 200 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, por órden de la Justicia a través de efectivos policiales y personal especializado.

Hasta el momento, el único imputado es Gabriel Barrelier que se encuentra detenido ya que habría sido la última persona en encontrarse con la menor. La misma Agostina le envió un audio a sus amigas e informó que se reuniría con el señalado que, a su vez, es conocido de la familia.

La adolescente fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio cordobés de General Mosconi.

FUENTE: Con información de TN y NA.