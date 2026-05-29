Cuál es la edad máxima para sacar la licencia de conducir en Argentina: qué dice la ley

La respuesta sorprende a muchos conductores, ya que no es la edad que todos piensan la que limita la renovación del carnet.

La vigencia de la licencia se reduce a medida que aumentan los años del conductor, con renovaciones más frecuentes después de los 70.

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes para circular por las calles y rutas argentinas. Sin embargo, entre quienes deben realizar el trámite existe una pregunta recurrente: hasta qué edad se puede sacar o renovar el registro.

La respuesta sorprende a muchos conductores, ya que la normativa vigente no establece una edad máxima para manejar, aunque sí contempla controles médicos más exigentes y cambios en la vigencia del carnet a medida que pasan los años.

Por ese motivo, miles de personas mayores continúan conduciendo en todo el país. La clave no está en la edad, sino en demostrar que conservan las condiciones físicas y psicológicas necesarias para hacerlo de manera segura.

Cuál es la edad máxima para sacar la licencia de conducir en Argentina

En la mayoría de las provincias argentinas no existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir. Una persona puede iniciar el trámite o renovarlo incluso después de los 70, 80 o más años, siempre que apruebe las evaluaciones requeridas por las autoridades correspondientes.

licencia conducir La licencia de conducir puede renovarse sin límite de edad, siempre que el conductor apruebe los controles exigidos por la normativa vigente.

La legislación pone el foco en la aptitud para conducir y no en la edad cronológica. Por esa razón, quienes solicitan una renovación deben acreditar que mantienen las capacidades necesarias para desenvolverse correctamente en el tránsito.

Cada jurisdicción puede establecer requisitos particulares, aunque el criterio general es el mismo: la edad por sí sola no impide acceder al registro.

Esto significa que un conductor puede seguir manejando durante toda su vida si supera los controles establecidos, y cumple con las condiciones exigidas para renovar la documentación.

Controles médicos para renovar la licencia después de los 70 años

A partir de los 70 años, las renovaciones suelen realizarse con mayor frecuencia y los exámenes se vuelven más rigurosos.

Los controles médicos para renovar la licencia de conducir evalúan aspectos fundamentales para la seguridad vial, entre ellos la visión, la audición, los reflejos, la coordinación motriz y el estado general de salud del conductor.

licencia conducir La vigencia de la licencia se reduce a medida que aumentan los años del conductor, con renovaciones más frecuentes después de los 70.

Además, determinadas enfermedades o antecedentes clínicos pueden derivar en estudios complementarios o en la presentación de certificados emitidos por especialistas.

El objetivo de estas evaluaciones no es restringir el acceso al registro, sino garantizar que las personas que continúan manejando mantengan condiciones compatibles con una conducción segura.

Las autoridades consideran que estos controles periódicos permiten detectar eventuales cambios físicos o cognitivos que podrían afectar el desempeño al volante.

Cuánto dura la licencia de conducir según la edad

La vigencia de la licencia de conducir cambia de acuerdo con la edad del titular y las normas de cada jurisdicción.

los conductores menores de 65 años suelen recibir registros con una duración de cinco años.

suelen recibir registros con una duración de cinco años. entre los 65 y los 70 años , muchas provincias reducen ese plazo y exigen renovaciones cada tres años aproximadamente.

, muchas provincias reducen ese plazo y exigen renovaciones cada tres años aproximadamente. para los mayores de 70 años, la licencia suele tener una vigencia de uno o dos años, dependiendo de la ciudad o provincia donde se realice el trámite.

Esta reducción permite que los controles médicos se realicen con mayor frecuencia y que las autoridades puedan verificar periódicamente la aptitud del conductor.

Qué pasa si la licencia de conducir está vencida

Una licencia de conducir vencida pierde automáticamente su validez y no habilita a circular por la vía pública.

Quienes manejan con el registro fuera de término se exponen a multas, sanciones administrativas e incluso a la retención del vehículo durante un control de tránsito.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento y comenzar el trámite de renovación antes de que expire la documentación.

Mantener vigente la licencia de conducir, cumplir con los controles médicos obligatorios y respetar las normas de tránsito sigue siendo la mejor manera de evitar inconvenientes y circular con tranquilidad.