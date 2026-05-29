Un chico de 15 años sufrió quemaduras por hacer un reto viral: cuál era el desafío

El joven se encontraba junto a otros adolescentes y se provocó gravísimas heridas.

El joven fue derivado al hospital de Río Cuarto con graves quemaduras.

La preocupación por los peligrosos desafíos virales que se repiten, volvió a generar alarma en Córdoba luego de que un adolescente sufriera quemaduras mientras intentaba imitar un reto difundido en redes sociales.

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves en la ciudad de Río Cuarto, en la casa donde el menor vive junto a su familia. El joven se encontraba junto a otros adolescentes y se provocó gravísimas heridas por manipular fuego y alcohol etílico.

Según informó la Policía a ElDoceTV, el joven sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el abdomen y en los brazos luego de intentar replicar un desafío viral relacionado con fuego.

Cómo es el reto viral que intentaba realizar el adolescente

El episodio reavivó las alertas sobre el denominado “Fire Challenge” o “desafío del fuego”, una peligrosa práctica que circula principalmente en TikTok e Instagram.

La misma consiste en rociarse el cuerpo con sustancias inflamables para luego prenderse fuego durante algunos segundos, mientras otra persona filma la escena.

Fire challenge

Especialistas advierten que este tipo de retos puede provocar graves consecuencias físicas en cuestión de segundos. Las llamas pueden expandirse rápidamente y generar quemaduras severas, daños respiratorios, secuelas permanentes e incluso la muerte.

Otro nena de 11 murió por las graves quemaduras

En Argentina ya se registraron antecedentes trágicos vinculados a este tipo de desafíos. Uno de los casos más impactantes ocurrió en Chaco, en abril del 2024, donde una niña de 11 años murió tras sufrir graves quemaduras al intentar realizar un reto viral con fuego.

Según reportaron medios nacionales en su momento, la niña sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, la mitad de ellas de gravedad. Fue trasladada al hospital pediátrico ubicado en Resistencia.

Tras varias horas de lucha en la sala de terapia intensiva, la niña falleció alrededor de las 20:30 horas del lunes. La directora del hospital, Alicia Michelini, advirtió sobre la importancia de que los padres reflexionen junto a sus hijos sobre las prácticas peligrosas que se viralizan en las redes sociales."Los adultos deben mediar y guiar a los niños, especialmente en edades tan sensibles", concluyó Michelini.

Qué dicen los profesionales

Profesionales de la salud mental sostienen que estos desafíos suelen viralizarse entre adolescentes por la presión social, la búsqueda de aceptación y la necesidad de obtener visualizaciones o popularidad en redes sociales. Además, remarcan que muchos jóvenes minimizan el peligro real de estas prácticas.

Tras el caso ocurrido en Río Cuarto, especialistas insistieron en la importancia del diálogo familiar, el acompañamiento de adultos y la supervisión del contenido que consumen niños y adolescentes en internet. El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los riesgos de los desafíos virales y el impacto que pueden tener las redes sociales en conductas peligrosas entre menores.

El Programa Nacional Con Vos en la Web, una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recomienda a las familias conversar y alertar sobre los peligros que representan los desafíos virales.

También plantea configurar los controles parentales de las redes sociales para evitar que personas menores puedan ver contenidos peligrosos, según se explica en el sitio web del programa.