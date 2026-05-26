Laurita Fernández compartió cómo quedó después de recibir un pelotazo en la cara

La conductora Laurita Fernández compartió con sus seguidores en sus redes sociales las consecuencias de un episodio inesperado tras practicar uno de sus deportes preferidos. A través de Instagram, la mediática mostró el resultado de un fuerte pelotazo recibido en pleno partido de pádel.

A raíz del fuerte impacto, a la actriz se le formó un chichón que no dudó en mostrar con su característico humor. La reacción de la artista no se limitó a ocultar el golpe. Grabó el momento de cerca y lo compartió casi en tiempo real, dejando ver tanto la magnitud del bulto como su actitud despreocupada. “Che Lau. Cómo te fue en pádel?”, fue la pregunta que acompañó a la publicación, en tono de broma hacia sí misma.

El episodio ocurrió durante un partido recreativo, cuando la artista sufrió un pelotazo en la cabeza. La contundencia del impacto le dejó un chichón visible, que decidió exhibir sin filtros a su audiencia digital.

image

Para quienes practican pádel, los golpes inesperados forman parte de la experiencia. En este caso, la situación sirvió para que la conductora se mostrara auténtica y cercana, lejos de cualquier pose impostada. La publicación generó una rápida repercusión y comentarios entre sus seguidores, muchos de los cuales compartieron anécdotas similares.

La impactante imagen que compartió Laurita Fernández

Las imágenes difundidas mostraron el bulto en la frente, mientras Laurita Fernández relataba lo sucedido con naturalidad. No recurrió a filtros ni intentó disimular las consecuencias del accidente, reforzando la conexión con sus seguidores. El pádel ocupa un lugar especial en su vida cotidiana. No se trata de un pasatiempo ocasional, sino de una actividad que integra con frecuencia a su rutina. La artista suele publicar partidos, entrenamientos y momentos destacados de este deporte en sus historias y publicaciones.

Muchos de sus seguidores reconocen que la conductora comparte habitualmente videos y fotos de sus encuentros deportivos. El pádel es una de sus actividades preferidas, y suele practicarlo con diferentes compañeros, en torneos amistosos o simplemente como ejercicio físico.

image

La exposición del golpe y luego del chichón no fue un hecho aislado. Forma parte de una tendencia en la que Fernández decide mostrar tanto los logros como los pequeños accidentes de su vida cotidiana. Su perfil en Instagram, bajo el usuario @holasoylaurita, funciona como un diario donde el deporte tiene un espacio relevante. Todo esto acompañado por su característica espontaneidad y sentido del humor.

En el caso de Laurita, el golpe se transformó en una anécdota compartida y celebrada en comunidad. La reacción de la conductora refleja el espíritu del pádel recreativo: aceptar los riesgos menores y disfrutar tanto de las victorias como de los tropiezos. Las historias compartidas por Laurita muestran que el pádel, más allá del ejercicio físico, es un espacio de socialización y de experiencias compartidas, donde los accidentes leves pueden convertirse en contenido humorístico y motivo de interacción con la audiencia.