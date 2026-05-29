Un bombero se jubiló y sus compañeros le dieron una despedida que lo emocionó hasta las lágrimas

David brindó 33 años de servicio a la comunidad con una vocación admirable, por eso decidieron registrar el emotivo momento.

Un bombero cordobes se retiró y sus compañeros le organizaron una emotiva despedida.

Un bombero fue sorprendido por sus compañeros con una emotiva despedida en su último día de servicio. El episodio que lo hicieron emocionar hasta las lágrimas, se registró en el Cuartel de Bomberos de Coronel Moldes, en Córdoba. Todo quedó registrado en conmovedores videos.

Los compañeros de cuartel de David habían ideado todo: crearon una falsa emergencia que lo obligó a subir a un móvil junto a dos colegas. Cuando iban de camino a la dirección indicada, les avisaron por radio que suspendan la salida y frenen a un costado.

“Después de tantos años de servicio, compromiso y entrega, el bombero David Cocer comienza una nueva etapa: su merecida jubilación“, escribieron desde de las redes de la institución junto al video del momento.

“¿Qué pasó?“, preguntó David por la radio de comunicación, y a continuación la operaria le leyó una emotiva carta de despedida. “Se informa que la emergencia ha sido controlada por el tiempo y la dedicación”, comenzó.

“Hoy finaliza el servicio operativo del bombero David Cocer, después de décadas de abnegación y sacrificio, se le ordena disfrutar el descanso tras el deber cumplido“, escuchó el agente y se dio cuenta enseguida que era un homenaje por su último día.

“Su nombre queda grabado en la historia de este cuartel como ejemplo de disciplina, vocación y compañerismo. Y es que hoy, no sólo despedimos a un bombero, despedimos a un compañero que dejó una huella imborrable en cada uno de nosotros“, continuó.

Despedida de un bombero

Luego, destacó la labor y la entrega de David durante sus años de servicio: “Vos fuiste un pilar en cada salida, en cada viaje, con tus palabras de aliento, con tu mirada atenta y ese compromiso silencioso de siempre cuidar a los demás“.

“Tu legado seguirá viviendo en este cuartel. En cada sirena, en cada guardia y en cada bombero que continúe este camino. Unidad 21, proceda a retornar al cuartel bajo una lluvia de honores. Gracias por tu servicio, David. La familia bomberil te espera", concluyó el comunicado.

En la publicación difundida en las redes sociales oficiales de los bomberos, agregaron más palabras de gratitud para con el agente: “Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, con el orgullo de haber cumplido una labor enorme al servicio de la comunidad. ¡Gracias por todo, David! Este cuartel siempre será tu casa“.

Los mensajes de despedida a David en redes sociales

La publicación subida por Bomberos de Coronel Moldes se llenó de comentarios de aliento y buenos deseos para David en esta nueva etapa de su vida.

Un usuario identificado como ezequiel.gg escribió: "Bombero Voluntario, disfrute fielmente su retiro, cómo el servicio que le brindo a la Patria"

"Grande don David, gracias por sus 33 años de servicio a la comunidad y vocación. Su merecido descanso me emocioné mucho con su video. Gran parte de mi familia pertenece a las filas de bomberos sé el amor y la pasión que hacen su trabajo y el gusto de ir a su cuartel, además de enseñar y contar anécdotas a las nuevas generaciones", comentó una mujer.

"Señor Bombero, gracias infinitas por el deber cumplido y felicitaciones. A disfrutar su retiro", escribió otra usuaria.