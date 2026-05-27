Cuánto cobra un cuidador de adulto mayor por noche en mayo 2026: la escala salarial

Si se piensa en contratar a un cuidador de adulto mayor por noche , es importante conocer cuál es el salario mínimo establecido por el régimen que regula el trabajo en casas particulares en mayo 2026.

En nuestro país, el trabajo de cuidado de personas se encuadra dentro del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares , regulado por la Ley 26.844. Recientemente, se alcanzó un acuerdo paritario que posibilitó incrementos salariales para las trabajadoras del sector. ¿Cuál es el sueldo de una cuidadora de adulto mayor por noche en mayo de 2026 ?

Cabe resaltar que un cuidador domiciliario es aquella persona que realiza tareas de acompañamiento o apoyo en las actividades de la vida diaria. Dichas tareas son aquellas que, desde el punto de vista funcional de una persona, son necesarias para su supervivencia física y su participación económica y social.

Un cuidador domiciliario es aquella persona que realiza tareas de acompañamiento o apoyo en las actividades de la vida diaria.

Salario de un cuidador de adulto mayor por noche en mayo de 2026

El salario mínimo de un cuidador de adulto mayor por noche en mayo de 2026 es de $45.660. Para establecer dicho monto, se considera una jornada de guardia nocturna, que se extiende por un período de 12 horas, entre las 20 y las 8.

Cabe destacar que, en mayo de 2026, una cuidadora de adulto mayor percibe un salario por hora que oscila entre $3.805,10 –hora con retiro- y $4.231,79 –hora sin retiro-. Así, al multiplicar $3.805,10 x 12 (el período de 12 horas mencionado más arriba) se llega a la cifra de $45.660.

De acuerdo al sitio oficial de la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP), las cuidadoras se hallan comprendidas en la cuarta categoría del convenio laboral, que incluye la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores.

Es oportuno destacar que, según el convenio laboral vigente, a las cuidadoras les corresponde un adicional salarial por antigüedad, equivalente a un 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.

En mayo de 2026, luego del último acuerdo paritario suscripto por la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), el salario mensual de una cuidadora es de 481.109 pesos –con retiro- y de 533.256 pesos –sin retiro-.

Salario de un cuidador de adulto mayor por noche en Neuquén 2026

Según el convenio laboral vigente, se aplica sobre los salarios vigentes de los cuidadores de adulto mayor un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Así, el sueldo por noche para una cuidadora de adulto mayor en la provincia de Neuquén será de $59.358 –con retiro-.

Cuidadores de adultos.jpg El salario mínimo de un cuidador de adulto mayor por noche en mayo de 2026 es de $45.660.

Es importante consignar que el Régimen de Casas Particulares no establece una tarifa diferenciada automática para guardias nocturnas o fines de semana como sí lo hace la Ley de Contrato de Trabajo general. Sin embargo, es práctica habitual y razonable acordar un adicional por esos horarios. El mercado reconoce un incremento de entre el 20% y el 50% sobre el valor hora para guardias nocturnas y trabajo en sábados, domingos o feriados.