Claudio Domínguez denunció un subsidio para una empresa ligada a Javier Milei

El diputado del MPN estuvo en el streaming de LM Neuquén , cuestionó el recorte de zona fría y aseguró que Nación “no sabe de dónde sacar plata”.

El diputado provincial por el MPN, Claudio Domínguez en el stgreming de LM Neuquén.

El diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez , lanzó fuertes críticas contra el gobierno nacional por el avance sobre el régimen de Zona Fría y aseguró que la administración de Javier Milei busca “sacar plata” de las provincias patagónicas en medio de la caída de la recaudación.

Durante una entrevista en el streaming de LM Neuquén (@lmneuquenenvivo), Domínguez afirmó que el país vive “una recesión económica de nueve meses” y sostuvo que el oficialismo nacional intenta sostener el equilibrio fiscal i ncrementando impuestos y recortando beneficios.

También habló de la posición de La Neuquinidad (el voto de Karina Maureira y lo que podría pasar en el Senado) y si influye lo que diga la Legislatura de Neuquén respecto a los cambios en la nueva ley.

gas cocina tarifas -VALIDA 1200- Daniel González cuestionó el desequilibrio del régimen de Zona Fría. Archivo

“Se le viene cayendo el IVA, se le caen los aportes patronales porque cerraron 25.000 empresas y se le cae Ganancias. Entonces ahora van a sacar plata de la zona fría porque no saben de dónde sacar dinero”, aseguró.

“Están obsesionados con mostrar equilibrio fiscal”

En otro tramo de la entrevista, Domínguez acusó al Gobierno nacional de haber utilizado bonos de la ANSES para mostrar superávit fiscal.

“Están tan obsesionados con decir que tienen equilibrio fiscal que tuvieron que pagarle al ANSES con bonos para mostrar equilibrio. “Eso es hacer trampa al solitario”, disparó, en una conocida frase muy usada en su momento por el cuatro veces intendente de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga.

Además, remarcó el peso estratégico de Neuquén en la economía nacional y defendió el aporte energético de la provincia. “Neuquén le va a dar este año al país cerca de 13.000 millones de dólares en divisas y para 2030 podrían ser 35.000 millones”, afirmó.

La acusación sobre subsidios y empresas ligadas a Javier Milei

El diputado también apuntó contra el esquema de subsidios al transporte y vinculó esos beneficios con empresas relacionadas históricamente con la familia presidencial.

“El único subsidio fuerte al transporte público está en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo y luego lanzó una de las frases más polémicas de la entrevista. “Vaya casualidad que gran parte de esos subsidios terminan en una empresa que estuvo ligada a la familia de Javier Milei”, afirmó.

Domínguez recordó además que el padre del Presidente tuvo actividad empresarial vinculada al transporte y cuestionó que provincias como Neuquén paguen impuestos nacionales al combustible sin recibir compensaciones equivalentes.

"Vaya casualidad que gran parte de esos subsidios terminan en una empresa que estuvo ligada a la familia de Javier Milei” - Claudio Domínguez, diputado provincial por el MPN en el streaming de LM Neuquén. "Vaya casualidad que gran parte de esos subsidios terminan en una empresa que estuvo ligada a la familia de Javier Milei” - Claudio Domínguez, diputado provincial por el MPN en el streaming de LM Neuquén.

“En Neuquén pagamos el impuesto al combustible y no vuelve nada para subsidiar el colectivo”, señaló.

Debate caliente y presión política

Las declaraciones de Domínguez se producen mientras crece la tensión política por el tratamiento del régimen de zona fría y el posicionamiento de legisladores nacionales de La Neuquinidad del gobernador Rolando Figuero a. Vale recordar que Karina Maureira, diputada nacional por ese espacio, votó a favor de ese recorte y ahora se viene el tratamiento en el Senado, donde está Julieta Corroza.

candidatos la neuquinidad - julieta corroza karina maureira Julieta Corroza y Karina Maureira son las representantes de La Neuqunidad en el Congreso de la Nación, como senadora y diputada, respectivamente. Sebastián Fariña Petersen

En la Legislatura provincial ya se otorgó preferencia para debatir el tema en comisión, aunque el diputado aclaró que el posicionamiento provincial “no modifica la votación nacional”, sino que funciona como una señal política al gobierno de Milei.

En ese contexto, también aparecen las presiones políticas sobre representantes neuquinos cercanos al oficialismo nacional y sectores dialoguistas, en medio de la discusión por posibles cambios en los subsidios al gas para regiones frías.

Domínguez insistió en que el recorte impactaría directamente sobre provincias productoras como Neuquén y Río Negro.

“Hoy Neuquén es un faro en gas y petróleo. El país tiene gas gracias a Neuquén. No podés castigar a la Patagonia sacándole beneficios”, sostuvo.