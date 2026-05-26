Polémica por las licencias médicas docentes: qué pasó en la reunión entre el Gobierno y ATEN

La dirigencia sindical había anunciado que, si no se respondía a los planteos, realizarían paros. La ministra de Educación los recibió en la sede del Ejecutivo provincial.

Los ministros Jorge Tobares y Soledad Martínez, con la dirigencia de ATEN durante la reunión.

La dirigencia de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) y la ministra de Educación, Soledad Martínez , tuvieron una reunión de más de seis horas donde trataron varios puntos planteados por los maestros.

Desde las 9 las partes se reunieron en Casa de Gobierno para avanzar en los reclamos que habían realizado sobre incumplimientos, según el sindicato, del acta firmada el año pasado por el Ejecutivo provincial.

La secretaria general de ATEN , Fany Mansilla , confirmó a LM Neuquén que el Ejecutivo dio respuesta a todos los planteos que habían realizado por lo que descartó que en los próximos días haya paro en las escuelas.

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Uno de los reclamos más destacados era la implementación de la resolución 411 del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) por la que se había credo un nomenclador que estipulaba días de licencias médicas por enfermedad. ATEN había denunciado que ese sistema no respetaba lo estipulado por cada profesional médico para el caso particular del docente por lo que quizás se les permitía menos días de licencia que lo dictado por el médico tratante.

En el acta acuerdo firmada por ATEN y la ministra de Educación acordaron la suspensión de esa resolución, ya que según explicó Mansilla, sólo al personal docente se le aplicaba y no a otro agente provincial.

También confirmaron que está "normalizado" las auditorías médicas que habían denunciado tenían mucha demora.

"Pudimos avanzar en los puntos que planteamos. Lo más destacado es en relación a las escuelas de Huncal donde no se va a avanzar en ningún sumario. Se va a resolver las cuestiones administrativas", explicó la dirigente, quien aseguró que se ratificó la educación rural y el proyecto de la educación trashumante.

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Además, Mansilla aseguró que recibieron el decreto del boleto gratuito para los docentes de San Martín de los Andes y Junín de los Andes y que les devolverán a los trabajadores de esa zona lo abonado por pasajes entre el 18 al 26 de mayo.

"No va haber medidas de fuerza porque tuvimos respuesta a todo. También se confirmaron las partidas solicitadas. Y las demás cuestionamientos serán tratados en el CPE", aseguró.

Cuáles eran los reclamos

La secretaria general de ATEN había detallado los reclamos que derivaron en el encuentro de este martes con el Ejecutivo. Denunció incumplimientos de actas firmadas en diciembre pasado, problemas con auditorías médicas, conflictos en escuelas rurales y demoras en distintas áreas administrativas que afectan tanto a trabajadores como a estudiantes.

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Uno de los principales cuestionamientos del gremio estuvo dirigido al funcionamiento del área de Salud Ocupacional del CPE. Según denunció ATEN, existen “graves inconvenientes” con las auditorías de certificados médicos, situación que deriva en la falta de cobertura de suplencias docentes.

“Se demoran las auditorias sobre los certificados médicos y esto significa que cientos de estudiantes no tienen clases. El docente no tiene justificado el día y tampoco se designan suplentes”, afirmó Mansilla.

La dirigente señaló que el problema se viene profundizando en distintas localidades de la provincia y advirtió que la comunidad educativa comenzará a notar cada vez más cursos y grados sin actividad.

Además, cuestionó el funcionamiento de las juntas médicas y denunció situaciones de maltrato hacia docentes que atraviesan enfermedades o tratamientos médicos. “Tenemos denuncias de compañeras que hablan de destrato, burlas y malos tratos por parte de médicas que llevan adelante las juntas”, afirmó.

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En el mismo sentido, ATEN cuestionó la aplicación de la resolución 411, vinculada al nomenclador de licencias, al considerar que “restringe los días por enfermedad” de los trabajadores de la educación.

Durante la conferencia, la conducción sindical denunció que no se están implementando resoluciones ya aprobadas por el propio CPE.

Mansilla mencionó particularmente las resoluciones 417 y 418, que amplían licencias para tratamientos de fertilización y también los días otorgados para acompañar a familiares con enfermedades graves.

La secretaria general de ATEN insistió en que muchos de los conflictos actuales tienen origen en el incumplimiento de actas firmadas en las mesas técnicas entre el sindicato y el gobierno provincial.

Entre los puntos mencionados apareció el reclamo por la falta de material didáctico para las plantas de campamento de Neuquén y las horas de investigación destinadas a los Institutos de Formación Docente (IFD).

También denunciaron incumplimientos vinculados al boleto gratuito para docentes de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Según ATEN, el beneficio debía comenzar a regir desde este lunes, pero todavía no fue implementado. “A partir de hoy deberían viajar gratis los compañeros y no está resuelto”, sostuvo Mansilla.

Otro de los reclamos expuestos estuvo relacionado con el pago de movilidad docente. Desde el gremio aseguraron que existen atrasos y denunciaron que en localidades como Zapala y Cutral Co se retiró esa modalidad.

ATEN volvió a denunciar la situación del Centro de Formación Profesional 39, un conflicto que lleva cerca de dos años y que, según el gremio, continúa sin resolución.

“Todas las autoridades saben de lo que estamos hablando. No permiten ingresar a los docentes ni tienen espacios para que los estudiantes puedan acceder al derecho a la educación”, aseguró Mansilla.

La dirigente responsabilizó a autoridades de la modalidad por las demoras y afirmó que existen “trabas” para cumplir lo acordado tanto en las mesas técnicas como en el Cuerpo Colegiado.

Otro de los puntos más sensibles estuvo relacionado con la educación rural y trashumante en Loncopué. Desde ATEN denunciaron que existe la intención de cerrar una escuela reconocida “a nivel nacional” por garantizar el acceso a la educación de hijos de crianceros.

Mansilla explicó que la comunidad educativa había encontrado alternativas para resolver problemas de funcionamiento y espacios de cursado, pero aseguró que nuevamente surgieron amenazas desde áreas de conducción educativa.

“La directora de la modalidad expresó que quieren cerrar la educación trashumante, que se traslada a Cajón cuando se produce la veranada”, denunció.

Además, afirmó que existirían intenciones de iniciar sumarios contra directivos de nivel primario y medio vinculados a ese conflicto.