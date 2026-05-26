Hallazgo arqueológico revela un sitio de gran valor patrimonial

El descubrimiento incluye cuevas con arte rupestre, materiales arqueológicos y vestigios culturales que aportan información sobre antiguas ocupaciones humanas en la región.

Una vecina de Zapala encontró la cueva con arte rupestre y dio inmediato aviso.

El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Cultura, informó sobre el hallazgo de un importante sitio arqueológico en el departamento Zapala, tras una denuncia realizada por Marta Edith Huentecol, pobladora de la zona.

Dentro de las acciones de protección y preservación del patrimonio arqueológico provincial, la arqueóloga Silvana Quilodrán , integrante de la dirección de Patrimonio Cultural , encabezó las tareas de relevamiento y prospección en el área, acompañando al equipo técnico durante la identificación y evaluación preliminar del sitio.

Como resultado de las tareas realizadas, se constató la presencia de dos cuevas de importantes dimensiones, ambas con evidencias de ocupación humana y manifestaciones de arte rupestre . En la primera de ellas se identificaron pictografías en colores rojo, blanco y negro, mientras que la segunda presenta petroglifos y otras expresiones culturales asociadas.

Además, durante el relevamiento se registraron diversos materiales arqueológicos en superficie, entre ellos artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos de fauna, elementos que permiten inferir la relevancia científica y cultural del hallazgo para el conocimiento de las poblaciones que habitaron históricamente la región.

Arte rupestre Zapala (1)

Quilodrán destacó que “el sitio requiere medidas de protección y resguardo, así como la continuidad de estudios específicos para su adecuada documentación, conservación e investigación, conforme a la normativa vigente en materia de patrimonio arqueológico”.

En ese sentido, se prevé la realización de futuras campañas arqueológicas y trabajos de excavación. Las tareas contarán con la colaboración del Escuadrón 31 de Montaña de Zapala y equipos técnicos de Patrimonio Cultural, junto al apoyo de las áreas de gráfica y audiovisual para fortalecer el registro y documentación del sitio.

Arte rupestre Zapala (2)

¿Qué hacer ante un hallazgo arqueológico?

Desde la Dirección de Patrimonio Cultural se recuerda a la comunidad la importancia de actuar con responsabilidad ante el hallazgo de restos arqueológicos o manifestaciones patrimoniales.

En caso de encontrar materiales como cerámicas, herramientas de piedra, restos óseos, pinturas rupestres o cualquier otro elemento de posible valor arqueológico, se recomienda:

No remover ni manipular los objetos hallados.

Evitar alterar el lugar o extraer materiales.

Registrar la ubicación de manera aproximada y, de ser posible, tomar fotografías sin intervenir el sitio.

Dar aviso inmediato a las autoridades competentes o a la dirección de Patrimonio Cultural. Telefóno: 2994279752 o [email protected] [email protected]

Arte rupestre Zapala (3)

La colaboración de la ciudadanía resulta fundamental para la preservación del patrimonio cultural y para garantizar que los estudios arqueológicos puedan desarrollarse de manera adecuada y respetando el contexto original de los hallazgos.

Se indicó que la intervención realizada forma parte de las acciones permanentes que lleva adelante la dirección de Patrimonio Cultural para la atención de denuncias y la preservación del patrimonio material del Neuquén.