Neuquén mira 12.000 años atrás: hallazgos en la Cuenca del Agrio reescriben la historia humana

Los hallazgos arqueológicos de los estudios del CONICET en la Cuenca del Agrio.

La directora provincial de Patrimonio Histórico, Claudia Della Negra , puso en valor los avances del relevamiento en la Cuenca del Agrio en el interior de Neuquén , y explicó que el objetivo es profundizar la línea de tiempo de la ocupación humana en la región.

“Sabemos hasta hoy que la cuenca tiene 8.000 años de ocupación confirmada, pero como en otros sitios tenemos 12.000 años de antigüedad, estamos buscando referencias de ese tiempo, digamos, que va de 12.000 o más hasta 8.000 años de antigüedad”, afirmó en declaraciones a Canal 7.

El trabajo se desarrolla a partir de un convenio que articula a investigadores , equipos del CONICET y especialistas de otras partes del mundo.

Cuenc del Agrio Los hallazgos arqueológicos de los estudios del CONICET en la Cuenca del Agrio.

Uno de los ejes principales es el estudio del arte rupestre. “Estamos trabajando el relevamiento de todos los sitios con arte rupestre, con Guadalupe Romero, que está realizando el análisis y registro de todos los sitios”, detalló.

Estudio del CONICET en Neuquén

En ese sentido, anticipó un paso fundamental en la investigación. “Comenzamos ya a evaluar la posibilidad de hacer fechado radiocarbónico de la pintura que está en esta zona”, explicó.

Romero, investigadora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, lidera el proyecto vinculado al arte rupestre, mientras que los grabados ya cuentan con estudios previos.

Pero la investigación va más allá de lo cultural y se mete de lleno en el análisis ambiental. “Ahora lo que estamos haciendo es llevar adelante una comparación del proceso de desertificación de la cuenca del valle”, explicó Della Negra.

Ese trabajo incluye el relevamiento de lagunas secas para detectar posibles rastros del pasado. “Estamos trabajando en todas las lagunas secas y ver qué vestigios de la actividad del hombre y de los antiguos animales hoy extintos, de aproximadamente el Pleistoceno y principios del Holoceno, si hubo algún rastro. Estamos en busca de eso”.

En ese marco, destacó la incorporación de un referente internacional: “Por eso en este trabajo se sumó Daniel Bustos, que es un referente internacional del tema y es del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos”.

Valor ambiental de los estudios

Finalmente, la funcionaria remarcó el valor actual de estos estudios. “A partir de toda la información del proceso de vida, uso de los recursos y manejo del ambiente en este proceso de desertificación, lo que nos dan son pautas para volver a recuperar prácticas utilizadas en el tiempo anterior y que podemos volver a implementar”, indicó.

La investigación en la Cuenca del Agrio busca reconstruir el pasado más remoto de Neuquén, y también ofrecer herramientas concretas frente a uno de los problemas más actuales que es el avance de la desertificación.