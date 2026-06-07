Estacionamiento gratis en los alrededores de la Avenida Mosconi: día, horario y en qué calles

La medida regirá por decisión de la Municipalidad de Neuquén, tras el avance de una obra que está transformando la ciudad. Los controles del tránsito.

La Municipalidad de Neuquén liberará el estacionamiento medido en las calles laterales a la Avenida Mosconi , como parte de las medidas de acompañamiento a los comerciantes frentistas afectados por la obra que se ejecuta sobre esa arteria.

La medida comenzará a regir el próximo sábado 13 de junio y alcanza las calles Félix San Martín, Lastra, Perticone y Planas, en el sector comprendido entre Leguizamón y Bahía Blanca. El estacionamiento estará libre de 8 a 14, horario habitual del sistema de estacionamiento medido.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que la decisión responde a un pedido de los comercios de la zona y apunta a uno de los días de mayor movimiento comercial. “Entendemos que los sábados los vecinos y vecinas cuentan con más tiempo para recorrer este sector comercial de la ciudad”, señaló. En la actualidad, el estacionamiento medido rige de lunes a viernes con un máximo de dos horas.

Gaido Avenida Mosconi El intendente Mariano Gaido recorriendo la obra de la Avenida Mosconi.

La medida estará acompañada por cartelería informativa para facilitar su implementación. El Municipio afirmó que continuará tomando decisiones para fortalecer a los comerciantes de la Gran Avenida, en el marco de una obra financiada con fondos propios que ya involucra más de 60 equipos técnicos y alrededor de 1.000 operarios de empresas locales.

Por otro lado, continúa abierta hasta el 30 de junio la votación popular para elegir el nombre definitivo de la Gran Avenida, disponible en la web oficial del municipio para residentes mayores de 16 años.

Avenida Mosconi: fuerte operativo y el seguimiento por las Apps

La Municipalidad de Neuquén desplegó un fuerte operativo de control y ordenamiento vial en los sectores vinculados al desarrollo de la obra de la Avenida Mosconi. Además se incorporó tecnología para mejorar la circulación vehicular con un monitoreo minuto a minuto.

A través de una articulación estratégica entre diversas áreas operativas y la validación como usuario asociado en la aplicación Waze, el municipio administra y actualiza de manera constante el estado de las calles, desvíos y habilitaciones con un monitoreo estricto en tiempo real.

La intervención integral contempla la presencia física permanente de personal de tránsito y una coordinación técnica minuciosa para dar fluidez a los corredores más transitados de la capital neuquina.

El dispositivo especial de seguridad vial responde de manera directa a la complejidad y magnitud de las tareas de infraestructura que se ejecutan en este corredor neurálgico.

obra mosconi transito El tránsito en la obra de la Avenida Mosconi.

Con un flujo vehicular intenso y concentrado en bandas horarias específicas, la presencia de los equipos municipales busca neutralizar las complicaciones derivadas de las interrupciones necesarias para el avance físico de los trabajos.

Las colectoras y los cruces que conectan el tránsito de norte a sur y de sur a norte reciben una atención prioritaria para asegurar vías de escape rápidas y alternativas seguras para los conductores.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, puntualizó las acciones en el territorio al señalar que "uno de los aspectos importantes de la obra de la Gran Avenida es la gestión del tránsito, es decir, administrar un flujo vehicular muy intenso y además segmentado en distintos horarios, con picos de circulación verdaderamente altos entre las 7 y las 8 de la mañana y las 3 y las 6 de la tarde aproximadamente".