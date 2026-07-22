Acceso Norte: cuándo estará listo el puente que conecta con el centro de Neuquén

El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, confirmó la fecha en la que el puente estará hormigonado y cuándo podrá habilitarse al tránsito.

La Municipalidad de Neuquén avanza con el Acceso Norte , el puente aéreo que conectará la avenida Raúl Alfonsín con el centro de la ciudad a través de la Diagonal 9 de Julio, una de las obras viales más esperadas para descomprimir el ingreso a la ciudad de Neuquén.

Así lo detalló el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola , en diálogo con Línea Abierta de LU5 . "El acceso norte viene muy bien", resumió el funcionario municipal.

Según explicó, tanto el ingreso por calle Jujuy como el de 9 de Julio ya tienen terminadas al 100% las fundaciones, columnas y apoyos, es decir, toda la base estructural que sostendrá el puente.

Alejandro Nicola dio detalles de la obra de Acceso Norte en la ciudad de Neuquén.

La etapa actual de la obra consiste en armar el encofrado, la estructura de madera y metal que sostiene el hormigón mientras se seca y le da forma a las vigas y a la losa que conformarán la calzada superior. Ese proceso tiene un avance de entre el 50% y el 70% según el tramo, y el ramal que conecta con 9 de Julio está más adelantado.

Acceso Norte: la fecha en la que se "camina" por el puente y la habilitación

En tanto que el acceso que desemboca en calle Jujuy recién está comenzando a encofrarse. "Lo que digo que está al 50 y al 70 por ciento, el encofrado es el armado de toda la estructura de hierro que va arriba", precisó Nicola, para diferenciar esa etapa de la que ya está terminada, que son las bases, columnas y apoyos.

El funcionario proyectó que durante agosto se completará el armado de las estructuras de hierro montadas sobre el encofrado, y que una vez terminada esa etapa podrá iniciarse el hormigonado propiamente dicho de vigas y losa.

"Creo que en agosto vamos a estar con el puente hormigonado", afirmó, en la definición más concreta que dio hasta ahora la Municipalidad sobre los tiempos de la obra.

Maria Isabel Sanchez

Sin embargo, Nicola destacó que la terminación de esos trabajos no equivale a la habilitación del puente al tránsito. "Vos tenés que llegar para que en agosto caminemos por arriba del puente", dijo.

Acceso Norte: el puente terminado y los tiempos de secado del cemento

Pero aclaró que después de esa instancia hay que dejar reposar la estructura "un mes, un mes y medio, para que frague", y recién después de ese período se realizan las pruebas de carga que determinan si el hormigón está en condiciones de resistir el peso del tránsito vehicular y peatonal. Todo ese proceso de control es el que terminará de definir la fecha de apertura.

El funcionario estimó que la obra completa —que incluye, además del puente en sí, tareas de iluminación y de escurrimiento pluvial en la zona— podría estar terminada hacia fines de este año.

Sin embargo, aclaró que en las próximas semanas el municipio hará un "ajuste fino" de esa fech a, en función de cómo evolucionen esas tareas complementarias, que suelen ser las que terminan definiendo los plazos reales de habilitación de este tipo de obras viales.

El Acceso Norte es una obra que se enmarca en un plan más amplio de accesos a la ciudad que la gestión de Mariano Gaido lleva adelante de forma coordinada con la provincia, y que contempla 26 obras distribuidas en distintos puntos de la capital, entre municipales y provinciales.

El combo de infraestructura vial con la Avenida Mosconi

En ese mismo sector norte, y en simultáneo, avanza también la transformación de la Avenida Mosconi, la llamada "Gran Avenida", que incluye un viaducto elevado hacia los puentes carreteros que conectan Neuquén con Cipolletti, por donde circulan más de 70.000 vehículos en hora pico. Ese viaducto permitirá, entre otras cosas, que la calle Alderete pase por debajo del nuevo nivel elevado, eliminando la intersección a nivel que hoy genera demoras.

Ambas obras —el Acceso Norte y la Avenida Mosconi— apuntan a resolver de manera estructural los cuellos de botella que durante años caracterizaron el ingreso a la ciudad de Neuquén desde el norte y desde Cipolletti, en una zona por la que, según mediciones oficiales con tótems de conteo vehicular, circulan alrededor de 175.000 autos por día.