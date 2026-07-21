Un operativo policial terminó con el secuestro de un peligroso fusil en una camioneta

Los agentes de la Comisaría N°28 identificaron el rodado estacionado en la banquina y descubrieron el arma de fuego en un operativo preventivo sobre la Ruta Nacional 40.

Los agentes del destacamento Nahuel Huapi identificaron a la camioneta detenida en la banquina y comenzaron la revisión del vehículo.

Un operativo preventivo desarrollado sobre la Ruta Nacional 40 permitió detectar un fusil cargado que era transportado en una camioneta, en el tramo que une Villa La Angostura con San Carlos de Bariloche. Los agentes de la Comisaría N°28 llevaron adelante el procedimiento que culminó con el inicio de las actuaciones y el secuestro del arma de fuego.

La intervención sucedió cuando los efectivos del destacamento Nahuel Huapi realizaban tareas de prevención y control vehicular a la altura del kilómetro 2071 de la Ruta Nacional 40, a solo 8 km del Mirador Paso Coihue. El procedimiento comenzó cuando los agentes identificaron una camioneta detenida sobre la banquina y al entrevistar al conductor, los efectivos le solicitaron la apertura del vehículo.

El conductor del vehículo accedió a la revisión y los agentes observaron una mochila de gran tamaño colocada en el asiento trasero. En ese momento, el hombre informó que en el interior de la camioneta transportaba un arma de fuego tipo fusil y que estaba cargada.

Ante esta situación, el personal policial activó de inmediato el protocolo de seguridad, adoptando las medidas preventivas necesarias para resguardar la integridad de todas las personas presentes mientras se desarrolló la intervención en un sector considerado seguro.

El personal de la Comisaría N°28 continuó con las actuaciones correspondientes.

La Policía encontró el fusil cargado en el interior de una mochila

En forma simultánea se dio aviso a la unidad policial con jurisdicción sobre el lugar.

Minutos más tarde, el personal de la Comisaría N°28 acudió al lugar y comenzaron las actuaciones correspondientes, dando continuidad al procedimiento conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

Hasta el momento, la Policía no informó oficialmente si el conductor contaba con la documentación correspondiente para la tenencia y transporte del arma. Tampoco se informó si avanzaron las medidas judiciales adicionales por el hallazgo.