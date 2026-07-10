Dos impresionantes choques en la Ruta 40: cuatro personas resultaron heridas

Los siniestros ocurrieron este viernes por la mañana en distintos sectores. Trabajaron bomberos, ambulancias y efectivos policiales.

El temporal continua provocando accidentes de tránsito en las rutas de la provincia.

El temporal de nieve y lluvia que afecta a la cordillera neuquina volvió a generar complicaciones sobre la Ruta 40 , donde este viernes por la mañana se registraron dos impresionantes vuelcos en diferentes puntos del corredor vial.

Uno de los accidentes ocurrió a 18 kilómetros de Junín de los Andes , mientras que el otro se produjo en el kilómetro 2150, al sur del empalme con la Ruta Provincial 65 hacia Villa Traful , en el tramo que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura.

En ambos hechos hubo personas lesionadas, aunque las autoridades confirmaron que ninguna sufrió heridas de gravedad.

Ambos accidentes se suman al registrado en el sector conocido como Corral de Piedra, en la Ruta 237, donde un camionero perdió el control y terminó despistando, quedando cruzado sobre la calzada.

Rodolfo Ramírez

Vuelco cerca de Junín de los Andes

El primero de los siniestros ocurrió en la zona de La Rinconada, a unos 18 kilómetros de Junín de los Andes, donde un automóvil terminó volcado por causas que aún se investigan.

Hasta el lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, una ambulancia y efectivos de la Policía de Tránsito.

El cabo primero Franco Sánchez, de Bomberos Voluntarios, explicó que al arribar al lugar la mayoría de los ocupantes ya habían sido trasladados por particulares.

"Nos informaron sobre un auto volcado en la zona de Rinconada. Dos personas aparentemente atrapadas. Llegamos al lugar y la gran mayoría había sido trasladada en un vehículo particular. Se encontraba solamente el conductor", relató.

Rodolfo Ramírez

El bombero indicó que el hombre recibió las primeras asistencias en el lugar y que se encontraba en buen estado.

"Le hicimos las primeras atenciones correspondientes. El conductor se encontraba bien", señaló. "Le hicimos las primeras atenciones correspondientes. El conductor se encontraba bien", señaló.

En el vehículo viajaban tres personas: dos adultos y un menor. "Por suerte fue un susto, un poco de heridas leves, pero están bien. Eso es lo más importante", afirmó Sánchez.

El operativo fue realizado por una dotación de cinco bomberos a bordo del móvil 41.

Turistas volcaron cerca de Villa Traful

El segundo accidente ocurrió alrededor de las 8:30 sobre la Ruta 40, en el kilómetro 2150, al sur del empalme con Villa Traful.

El comisario inspector Miguel Ángel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, informó que una Renault Duster blanca en la que viajaba una familia de turistas oriunda de Mar del Plata circulaba desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura cuando el conductor perdió el control del vehículo.

Según explicó, el rodado mordió la banquina, invadió el carril contrario y terminó volcando.

"Arrastró el guardarraíl que protege el tramo de un puentecito y quedó con las ruedas hacia arriba", detalló el jefe policial. "Arrastró el guardarraíl que protege el tramo de un puentecito y quedó con las ruedas hacia arriba", detalló el jefe policial.

En la camioneta viajaban un hombre de 47 años, su pareja y la hija de ambos.

Como consecuencia del vuelco, la mujer sufrió diversos golpes y fue derivada al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes para descartar lesiones internas. "La señora resultó golpeada y fue trasladada al hospital para realizar estudios y descartar golpes internos", explicó Poblete.

Posteriormente, personal policial coordinó el retiro del vehículo, que fue extraído hasta la banquina antes de ser removido por una grúa.

Piden extremar las precauciones

Los dos siniestros ocurrieron en una jornada marcada por el temporal que afecta a la cordillera neuquina, con nevadas, bajas temperaturas y calzadas resbaladizas.

Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y consultar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente en los sectores cordilleranos donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.