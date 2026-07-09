Allanamiento en Cuenca XV: detienen al atacante que amenazó a una mujer con un arma

La víctima logró escapar tras un forcejeo y el agresor fue detenido en el operativo. El procedimiento secuestró una camioneta, dos armas de fuego y balas.

Los agentes detuvieron al hombre de 31 años y secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok color negra.

La Policía del Neuquén llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Cuenca XV de la capital neuquina, en el marco de una investigación por un grave hecho de violencia y presunto delito de instancia privada. Durante el procedimiento, los agentes detuvieron a un hombre de 31 años , acusado de protagonizar una violenta secuencia en la vivienda de una mujer, donde el acusado irrumpió con un arma con presuntas intenciones de agredirla.

La diligencia judicial fue llevada adelante por el personal de la Oficina de Investigaciones de la Comisaría 18° y se desarrolló por pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales. Debido a las características del inmueble, el operativo contó con el apoyo del grupo especial UESPO , que participó en el ingreso a la vivienda.

La investigación se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 5 de julio , cuando una mujer aseguró que un hombre ingresó de manera violenta a su vivienda con aparentes intenciones de agredirla.

De acuerdo con el relato de la víctima, la mujer logró escapar luego de un forcejeo y pedir auxilio, mientras el sospechoso abandonó el lugar a bordo de una camioneta.

Los agentes secuestraron 40 municiones calibre 22.

Las tareas de investigación ejecutadas por los agentes de la Oficina de Investigaciones de la Comisaría N°18 permitieron identificar al presunto autor y reunir los elementos de prueba necesarios para que la Fiscalía solicitara la orden de allanamiento.

Los agentes detuvieron al hombre de 31 años

Como resultado del procedimiento, se llevó adelante la detención del hombre, señalado como el agresor que irrumpió en la vivienda de la mujer y la intimidó con un arma de fuego. Los efectivos secuestraron una camioneta Volskwagen Amarok color negra, presuntamente utilizada durante la fuga y prendas de vestir que coincidirían con la descripción aportada por la denunciante.

El allanamiento tuvo lugar en una vivienda del barrio Cuenca XV.

Además, los uniformados secuestraron cuarenta municiones calibre .22 y dos réplicas de armas de fuego, presuntamente utilizadas durante el violento episodio.

El acusado permanece alojado en una dependencia policial, donde se realizaron las diligencias de rigor y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones para determinar su situación procesal.