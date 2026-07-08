Los fiscales neuquinos se capacitan en violencia de género en alianza con Alemania

El fiscal general José Gerez participó de un encuentro entre las provincias argentinas y la embajada alemana. Implementan un programa para mejorar la eficacia en el abordaje de la violencia.

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, participó de un encuentro de cooperación internacional entre Argentina y Alemania para avanzar en una alianza de trabajo en materia de violencia de género.

El letrado neuquino, en su rol de vicepresidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, participó de un encuentro que congregó también el Consejo Federal de Politica Criminal y la Embajada de Alemania en Argentina.

En la actividad se analizaron los avances de la alianza realizada para la articulación colaborativa entre el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de ese país, la GIZ (Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional) y el Observatorio de Violencia de Género perteneciente al Consejo de Procuradores y Fiscales Generales.

"Esta alianza estratégica con el gobierno de Alemania permite mejorar la eficacia de los y las fiscales argentinos en la persecución penal de los delitos vinculados a la violencia se género", aseuró Gerez tras la celebración del encuentro.

Un programa para combatir la violencia de género

Las codirectoras del Observatorio de Violencia de Género (OVG), las Dras. Carla Cerliani y Rosana Dottori, y la Directora del Proyecto"Iniciativa para América Latina y el Caribe para la Promoción de la Estabilidad, la Democracia y el Orden Internacional Basado en Reglas" de la GIZ, Dra. Astrid Bosch, presentaron los avances de la implementación del Programa de Entrenamiento “Mejorando la persecución penal y la resocialización en casos de violencia de género en Latinoamérica y el Caribe”, destinado a fiscales argentinos.

Se proyecta que el Programa alcance a 300 fiscales y funcionarios de los Ministerios Públicos de todo el pais, y tiene como objetivo mejorar la respuesta de los sistemas penales argentinos frente a la violencia de género.

Del encuentro participaron, además de Gerez, los fiscales generales de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, quién auspicio de anfitrión; de San Luis, Sebastián Cadelago; de La Pampa, Mario Bongianino; de Jujuy, Alejandro Bossatti; y de Chubut, Jorge Miquelarena.

Por parte de la Embajada de Alemania, la comitiva estuvo integrada por su encargado de Negocios, Peter Neven, el titular de Asuntos Científicos, Matthias Trager, y Astrid Bosch, quien dirige el proyecto de la Iniciativa América Latina y el Caribe para la Promoción de la Estabilidad, la Democracia y el un Orden Internacional Basado en Reglas.

Asimismo, participó, junto a José Gerez, la fiscal del caso Carolina Mauri, en carácter de representante del Ministerio Público Fiscal de Neuquén en el Observatorio de Violencia de Género (OVG) y tutora de la primera cohorte del programa de capacitación.