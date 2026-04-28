José Gerez habló sobre el mercado de la droga en Neuquén: "Cada tres días se condena a un narcotraficante"

El fiscal general de Neuquén destacó el impacto del código QR para denunciar puntos de venta de drogas y aseguró que la provincia ya alcanzó 137 condenas por microtráfico.

El fiscal general de Neuquén, José Gerez , pasó por el streaming de LM Neuquén en Vivo y destacó el avance del plan provincial contra el microtráfico de drogas y afirmó que la herramienta de denuncias anónimas mediante código QR permitió fortalecer las investigaciones del Ministerio Público Fiscal. El funcionario judicial aseguró que el aporte ciudadano fue clave para alcanzar 137 condenas desde la implementación de la política de persecución penal contra la venta minorista de estupefacientes.

“Gracias al aporte que han hecho los vecinos y vecinas de Neuquén, se han logrado hasta la fecha 137 personas condenadas . Es decir, el aporte ciudadano sirvió para que 137 personas que vendían droga a lo largo y ancho de la provincia hoy estén condenadas”, sostuvo Geréz durante la entrevista.

Geréz explicó que el código QR direcciona a los vecinos a la página del Ministerio Público Fiscal, donde pueden aportar información sobre puntos de venta de drogas. Según detalló, el sistema no registra la identidad de quien denuncia ni el IP del dispositivo utilizado.

“Es absolutamente anónimo, es decir, no hay registro ni siquiera del IP de la persona que aporta los datos. Es confiable y además es un aporte seguro”, afirmó el fiscal general.

Jose Gerez

El funcionario indicó que las denuncias permiten geolocalizar los puntos señalados y cargar esa información en un sistema de análisis criminal. A partir de allí, la Fiscalía evalúa si los datos son compatibles con microtráfico y cruza la información con otros elementos de prueba.

“La sola denuncia del vecino, el solo aporte, no habilita una diligencia de allanamiento. Sí habilita a decir: vamos a analizar el caso”, aclaró Gerez. En ese sentido, explicó que luego se incorporan tareas de observación policial, análisis de movimientos económicos y cruces con otros delitos.

Convenios con municipios y empresas

El fiscal general señaló que la difusión del código QR forma parte de un trabajo conjunto con gobiernos locales. Hasta el momento, según indicó, el Ministerio Público Fiscal firmó convenios con 23 municipalidades y el objetivo es alcanzar al 100% de los municipios de la provincia.

Gerez mencionó que algunas localidades avanzaron con campañas en espacios públicos y que Añelo sancionó una ordenanza para exigir que los comercios exhiban el código QR junto con la licencia comercial. También destacó acuerdos con empresas públicas y privadas, como CALF y EPEN, para incluir la herramienta en las facturas de servicios.

“Hoy está llegando en la factura de CALF y en la factura de EPEN el código QR, y le llega a la persona de bien para denunciar y también le está llegando al delincuente que vende”, señaló. “Hoy está llegando en la factura de CALF y en la factura de EPEN el código QR, y le llega a la persona de bien para denunciar y también le está llegando al delincuente que vende”, señaló.

“Cada tres días se condena a un narcotraficante”

Uno de los datos centrales que expuso Gerez fue el ritmo de condenas alcanzado por la provincia desde que asumió la competencia para investigar el microtráfico. “En Neuquén, en la provincia de Neuquén, cada tres días se condena a un narcotraficante”, afirmó.

El fiscal general atribuyó ese resultado al funcionamiento del sistema acusatorio provincial y al uso de salidas procesales como el juicio abreviado. Según precisó, de los 137 condenados, 136 condenas se obtuvieron por acuerdo.

“El caso más rápido que se resolvió fue en 24 horas y, en promedio, un caso de microtráfico se resuelve en la provincia de Neuquén en 72 días”, sostuvo. “El caso más rápido que se resolvió fue en 24 horas y, en promedio, un caso de microtráfico se resuelve en la provincia de Neuquén en 72 días”, sostuvo.

Gerez también destacó el trabajo de la Policía de Neuquén y del área de Antinarcóticos, además de la creación de nuevas divisiones especializadas en distintas ciudades de la provincia.

Baja de delitos conexos

El fiscal general vinculó la persecución del microtráfico con una reducción de delitos asociados. Según los datos que brindó durante la entrevista, desde el inicio del plan se registró una baja del 27,5% en delitos conexos contra la propiedad y del 16,3% en delitos en general a nivel provincial.

“Eso quiere decir que hay una relación intrínseca entre microtráfico y delitos conexos”, expresó. Para Gerez, la venta de drogas no sólo afecta la salud pública, sino que también genera hechos de inseguridad vinculados con robos, abuso de armas, amenazas agravadas y homicidios.

El funcionario explicó que la desfederalización permitió evitar la fragmentación de causas. Antes, cuando se encontraba droga en un allanamiento por un delito provincial, esa parte del caso pasaba a la Justicia Federal. Ahora, según señaló, la Fiscalía puede sostener una investigación integral.

“Es como agarrar una foto y cortarla. Hoy yo me quedo con todo”, graficó.

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El impacto de Vaca Muerta en el mercado ilegal

Gerez también fue consultado por el crecimiento de localidades vinculadas a Vaca Muerta, como Añelo y Rincón de los Sauces. En ese punto, afirmó que el desarrollo económico genera condiciones para la expansión de mercados ilegales.

“La droga es un producto que tiene un mercado”, sostuvo. Y agregó que quienes venden estupefacientes buscan lugares con poder adquisitivo. Según indicó, el precio de la dosis de cocaína en Neuquén capital ronda entre 15.000 y 20.000 pesos, mientras que en zonas vinculadas a Vaca Muerta “se duplica”.

El fiscal general también aseguró que la decisión de desfederalizar la investigación del microtráfico llegó en un momento clave, en un contexto en el que otros mercados ilegales, como Rosario, estaban bajo mayor presión estatal.

“Desfederalizamos a tiempo para evitar este traslado de mercados a nuestra provincia”, afirmó. “Desfederalizamos a tiempo para evitar este traslado de mercados a nuestra provincia”, afirmó.

Recuperación de inmuebles

Gerez remarcó que el plan no sólo apunta a obtener condenas, sino también a inactivar puntos de venta. Según explicó, eso puede implicar la devolución de una vivienda a su propietario, al locador, al IPVU o a un municipio, cuando el inmueble fue usurpado o utilizado para comercializar drogas.

En otros casos, indicó que se avanza con derribos. “Hemos hecho cinco derribos y eso repercutió muy bien”, señaló.

El fiscal general mencionó el caso de Bahía Blanca 555 como ejemplo de intervención estatal sobre un punto de venta. También se refirió a los procedimientos en San Martín de los Andes, Centenario, Chos Malal, Andacollo y Aluminé.

En Chos Malal, destacó el secuestro de 34 kilos de marihuana, al que definió como una cantidad significativa para esa región. También citó un caso en San Martín de los Andes en el que se secuestraron 10 kilos de droga, dos armas de fuego, 12 millones de pesos y 3.500 dólares.

Jose Gerez

Intervenciones por zonas

De cara a la continuidad del programa, Gerez adelantó que la Fiscalía trabaja sobre intervenciones en mercados de drogas, con análisis por zonas geográficas, barrios o ciudades. Explicó que la ciudad de Neuquén fue dividida en seis áreas para estudiar el comportamiento del microtráfico y los delitos conexos.

“Se estudia el mercado y se hace el procedimiento en todo ese mercado para desarticularlo”, afirmó.

El fiscal general sostuvo que el plan se va a profundizar y envió un mensaje directo a quienes intenten instalarse en la provincia para vender drogas: “No vengan a Neuquén, porque no es que se va a tranquilizar Neuquén. Cada vez vamos a profundizar más en estos procedimientos”.