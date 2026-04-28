Comenzó la renovación integral de los 29 paradores del Metrobús sobre Avenida del Trabajador

Se trata de una transformación profunda del concepto original de las paradas. Se va a trabaja en los 12 kilómetros de extensión del metrobús.

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha un ambicioso plan de renovación del mobiliario urbano del sistema Metrobús . El recambio llegará a la totalidad de las garitas que integran este corredor del sistema COLE. Los trabajos arrancaron el lunes en el parador Colón, y alcanzarán los 29 paradores distribuidos a lo largo de la Avenida del Trabajador, entre las calles Necochea y Chrestía.

Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, destacó que se trata de una transformación profunda del concepto original de las paradas y señaló que se trabajará en los 12 kilómetros de extensión: es decir los tantos los 6 que abarcan el carril de ida al centro, y los 6 kilómetros de vuelta al Oeste.

“Veníamos con un deterioro importante en ese mobiliario urbano por distintas razones: un poco de vandalismo, un poco de esa piedra en suspensión que hacía que se disparara contra los blindex y se rompieran, explicó el funcionario quien reconoció la necesidad de comenzar con este proyecto para mejorar el lugar de espera de los pasajeros.

“El tema de reconstruir todo lo que es el mobiliario del Metrobús era una cuenta pendiente. El intendente Mariano Gaido ha tomado esta decisión porque realmente los coles que pasan por ahí tienen un caudal muy importante de pasajeros”, sentenció el funcionario.

Respecto a cómo será el trabajo, dijo que uno de los cambios más notorios será la sustitución de los paneles de vidrio tipo blindex por un sistema de microperforado de alta resistencia lo que pondrá fin a los destrozos que se generan principalmente por el vandalismo.

Paro CGT calles vacias Metrobus Sebastián Fariña Petersen

Según explicó Espinosa, este material contiene el viento y la lluvia sin presentar el deterioro que mostraban los vidrios anteriores. Además, se retirarán todas las chapas deterioradas y se instalarán espalderas que rediseñarán la silueta de cada parador.

Explicó que el plazo de obra es de cuatro meses y las tareas se realizarán de manera progresiva para minimizar el impacto en los usuarios del sistema y en el tránsito vehicular. Espinosa adelantó que habrá pequeñas derivaciones puntuales en la calzada cuando se vayan abordando cada uno de los puntos, y aclaró que se mantendrá informada a la ciudadanía en tiempo real.

Además para facilitar la comunicación con los pasajeros, la aplicación oficial del sistema COLE ya incorporó notificaciones sobre el estado de cada parador afectado. La primera alerta ya está disponible para el parador Colón, donde se inició la intervención.

En paralelo a la renovación del Metrobus, Espinosa recordó que la Municipalidad de Neuquén sigue avanzando con un plan de reposición de garitas en distintos puntos de la ciudad. Hasta la fecha ya se instalaron alrededor de 30 nuevas garitas, y empezando a colocar otras 80 unidades que ya llegaron al municipio.

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Los trabajos de esta semana se concentran en la zona del macrocentro como por ejemplo: Avenida Argentina y Pinar; Av. Argentina y Talero, Av. Argentina y Elordi, y Buenos Aires y Basabilbaso son algunos de los puntos contemplados.

Por último, Espinosa señaló que “la renovación simultánea de paradores de Metrobus y garitas de colectivo apunta a fortalecer de manera integral el sistema de transporte público de la ciudad”.