En un desagüe y sin un tiro: el quirúrgico operativo en el que cayó "El Jardinero", capo del Cartel de Jalisco

El líder criminal, posible sucesor de “El Mencho”, cuya muerte en febrero causó una ola de violencia extrema en México, era seguido desde hace 19 meses.

El operativo para detener a "El Jardinero" fue ejecutado de manera “quirúrgica”, sin necesidad de efectuar disparos.

Audias Flores Silva , conocido como “El Jardinero” , integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como un posible sucesor en esa organización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , fue detenido en el estado de Nayarit en el marco de un quirúrgico operativo . El líder criminal fue encontrado en un conducto de desagüe cuando intentaba escapar.

La detención se llevó a cabo en las inmediaciones de la comunidad de El Mirador, donde el sospechoso fue localizado luego de 19 meses de seguimiento a través de tareas de inteligencia y coordinación entre distintas fuerzas.

La operación la ejecutó personal de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, con apoyo de información obtenida tanto en campo como en gabinete, además del intercambio de datos con agencias de Estados Unidos.

Jardinero desague 2 "El Jardinero" se encontraba resguardado en una cabaña con un amplio dispositivo de seguridad.

Según el parte oficial de la Marina de México, el objetivo se encontraba resguardado en una cabaña con un dispositivo de seguridad compuesto por alrededor de 30 vehículos y más de 60 personas armadas.

Ante ese escenario, se desplegó un operativo con aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, helicópteros de apoyo cercano y transporte, aviones de ala fija, además de efectivos de acción directa y unidades navales de respaldo.

Durante la intervención, los escoltas del sospechoso se dispersaron en distintas direcciones con el objetivo de distraer a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el seguimiento aéreo y terrestre permitió ubicarlo cuando intentaba ocultarse en un desagüe, donde finalmente fue detenido.

Un operativo quirúrgico y sin un solo disparo

Las autoridades informaron que el procedimiento fue ejecutado de manera “quirúrgica”, sin necesidad de efectuar disparos. No se registraron fallecidos, heridos ni daños colaterales durante la operación.

Al detenido le informaron sus derechos en el lugar y fue puesto a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica.

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Como resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, ni lesionadas, #PersonalNaval realizó la aprehensión de un blanco prioritario.



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De acuerdo con la información oficial, cuenta con mandamientos judiciales vigentes en México, así como con una orden de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, que ofrecía por el líder de la organización criminal una recompensa de 5 millones de dólares.

El pedido oficial tras la captura de “El Jardinero”

Tras la captura de “El Jardinero”, el gobierno del estado de Nayarit emitió un comunicado en el que instó a la población a no salir de sus casas ante una serie de hechos violentos registrados en la región.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos “mantenerse informados a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores y, de manera preventiva, permanecer en sus casas y limitar traslados mientras siguen las acciones de seguridad en la región”.

Medios locales reportaron ataques a comercios, incendios y bloqueos con vehículos en distintas zonas del estado, en particular en el municipio de Tecuala, ubicado en el límite con Sinaloa.

La detención de otro operador clave del Cartel de Jalisco

En el mismo contexto, fuerzas federales detuvieron a César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, señalado como presunto operador financiero del grupo criminal.

De acuerdo con las autoridades, se lo investiga por el manejo de recursos de origen ilícito mediante empresas y prestanombres, así como por la adquisición de aeronaves, embarcaciones, propiedades rurales y participación en la industria del tequila.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, afirmó que “esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal”.

En paralelo, agregó que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones permanentes “para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”.

La muerte de “El Mencho” y la ola de violencia en México

Una ola de violencia extrema sacudió en febrero pasado al estado de Jalisco, luego del asesinato en un operativo militar de “El Mencho”, fundador y líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien se escondía en una zona montañosa y usaba disfraces para tratar de que no lo detectaran.

Datos oficiales indicaron que los enfrentamientos dejaron al menos 58 muertos (entre ellos 25 agentes de la Guardia Nacional) y 41 detenidos por distintos hechos vinculados a los disturbios.