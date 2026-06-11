Espectacular vuelco en la Ruta 13: un dirigente del automovilismo neuquino sufrió graves lesiones

El accidente de tránsito ocurrió este miércoles en horas del mediodía en una zona de curvas. Se trata del cuarto accidente en el sector.

El presidente de la Federación Neuquina de Automovilismo (FNA), Roberto Daniel Chasco , protagonizó un espectactular vuelco sobre la Ruta Provincial 13 , cuando se dirigía desde Zapala hacia Villa Pehuenia. Como consecuencia del accidente sufrió un importante corte en la cabeza que requirió 17 puntos de sutura y una fractura no lineal de pelvis.

Según pudo saber LM Neuquén , el hecho ocurrió al ingresar a la villa turística, en un sector de curvas conocido por la presencia de hielo durante el invierno. Chasco conducía una Mitsubishi L200 cuando perdió el control tras atravesar una mancha de hielo negro sobre un tramo de ripio.

Tras el despiste , la camioneta abandonó la calzada y descendió por una pendiente. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los equipos de emergencia, el vehículo recorrió una importante distancia fuera de la ruta antes de detenerse.

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"Se despistó por una curva congelada y salió de la banquina. Aproximadamente unos 60 metros literalmente voló la camioneta, pasó por encima de un alambrado de una estancia y cayó dentro del campo, entre los pinos", relató a LM Neuquén Jorge Fernández, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia y subsecretario de Defensa Civil Municipal.

Salió por sus propios medios y caminó hasta la ruta

El accidente ocurrió cerca de las 12:30 del miércoles, a la altura del kilómetro 1,5 de la Ruta Provincial 13, en dirección a Villa Pehuenia. El aviso a los equipos de emergencia ingresó alrededor de las 12:50.

A pesar de la violencia del vuelco, Chasco logró salir del vehículo por sus propios medios. Según la información obtenida por este medio, ascendió desde el lugar donde había quedado la camioneta hasta la ruta, donde fue auxiliado por un docente que circulaba por el sector.

Posteriormente recibió asistencia de personal de salud, efectivos policiales y bomberos voluntarios.

"Estaba lastimado, con muchos golpes y cortes. Nosotros lo entregamos al personal de salud y ellos continuaron con la atención y el traslado", explicó Fernández. "Estaba lastimado, con muchos golpes y cortes. Nosotros lo entregamos al personal de salud y ellos continuaron con la atención y el traslado", explicó Fernández.

El dirigente automovilístico fue derivado inicialmente al Hospital Zapala “Dr. Jorge Juan Pose”, donde permaneció internado en terapia intensiva durante las primeras horas posteriores al accidente.

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Cómo evoluciona su estado de salud

Fuentes consultadas por LMNeuquén indicaron que este jueves Chasco fue trasladado a una habitación común debido a su favorable evolución.

Los médicos confirmaron que sufrió una fractura no lineal en la pelvis y un profundo corte en la cabeza que demandó 17 puntos de sutura. No obstante, se encuentra estable y permanece bajo observación.

De no surgir complicaciones, continuará internado durante al menos dos días más antes de recibir el alta médica.

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Un sector con antecedentes de accidentes

El jefe de Bomberos de Villa Pehuenia advirtió que el lugar donde ocurrió el siniestro registra antecedentes similares vinculados a la formación de hielo sobre la calzada. El pasado 22 de mayo, un impactante siniestro vial ocurrió en la Ruta Provincial 13, en un sector cercano al ingreso al Paso Internacional Icalma, donde una camioneta también perdió el control por la presencia de hielo sobre la calzada.

Según informó en aquella oportunidad el comisario Juan Carlos Lupica, jefe de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia, una Fiat Titano en la que viajaban dos hombres oriundos de General Roca derrapó en una curva y terminó volcando cuando se dirigían hacia Moquehue transportando materiales para la construcción de una cabaña.

"Es un lugar donde la luz solar durante el día es prácticamente nula, casi siempre hay sombra; entonces el hielo persiste sobre la calzada", había explicado el jefe policial a LMNeuquén al referirse a las características de ese tramo de la ruta.

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Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió una crisis nerviosa y debió ser trasladado al centro de salud local, mientras que su acompañante resultó ileso. A pesar de la espectacularidad del vuelco, ambos ocupantes sobrevivieron y solo se registraron lesiones leves y daños materiales.

Ante las bajas temperaturas que afectan a la región cordillerana, las autoridades reiteraron el pedido de circular con extrema precaución por las rutas neuquinas, especialmente en sectores de sombra y curvas donde la formación de hielo es frecuente durante las primeras horas del día.