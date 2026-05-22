Un impactante siniestro vial en la Ruta 13 terminó con dos personas heridas

Ocurrió este viernes al mediodía en la Cordillera neuquina. La presencia de hielo sobre la calzada provocó el despiste de una camioneta.

Un impactante siniestro vial se registró este viernes al mediodía en la Ruta 13 , en plena cordillera neuquina, cuando una camioneta derrapó como consecuencia de la presencia de hielo sobre la calzada y terminó volcando.

Ante la gravedad del siniestro, dos personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por el personal de salud local.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:20, en Villa Pehuenia , en un sector próximo al ingreso al Paso Internacional Icalma .

Según confirmó el comisario Juan Carlos Lupica, jefe de la Comisaría 47, a LM Neuquén, en la camioneta Fiat Titano viajaban dos hombres oriundos de General Roca, quienes se dirigían hacia Moquehue transportando perfiles para la construcción de una cabaña.

“Personal policial acudió al lugar y constatamos la presencia de un único vehículo partícipe del siniestro, ocupado por dos personas mayores de edad”, explicó el jefe policial.

comisaria 47 villa pehuenia.jpg

El hielo sobre la ruta provocó el derrape

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, el accidente se produjo por las condiciones resbaladizas de la ruta, especialmente en un sector de curvas donde el hielo permanece durante gran parte del día debido a la falta de luz solar directa.

“Ese sector es un lugar donde la luz solar durante el día es prácticamente nula, casi siempre hay sombra, entonces el hielo persiste sobre la calzada”, detalló Lupica. “Ese sector es un lugar donde la luz solar durante el día es prácticamente nula, casi siempre hay sombra, entonces el hielo persiste sobre la calzada”, detalló Lupica.

Producto de esa situación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó tumbando sobre la ruta. Cuando el personal de emergencia llegó al lugar, la camioneta ya había sido colocada nuevamente sobre sus ruedas.

A pesar de la violencia del vuelco, las autoridades indicaron que solo se registraron daños materiales.

centro salud villa pehuenia

El conductor sufrió una crisis nerviosa

El conductor de la camioneta fue trasladado al Centro de Salud de Villa Pehuenia luego de sufrir una crisis nerviosa tras el accidente. “Fue derivado por un tema de presión y porque se sintió mal por la situación”, indicó el comisario.

El acompañante, en tanto, no sufrió heridas de consideración.

En el operativo trabajó personal policial de la Comisaría 47, Defensa Civil y profesionales de salud. El procedimiento demandó aproximadamente una hora y quince minutos.

Finalmente, el vehículo fue retirado por una grúa particular del propietario, ya que contaba con toda la documentación en regla.