Andaba en bicicleta y murió atropellada: el conductor la dejó tirada y se fue

Tenía 55 años y fue embestida de madrugada cuando iba a trabajar. El muchacho que manejaba se presentó horas después en una comisaría.

Una mujer de 55 años murió tras ser atropellada por un auto mientras circulaba en bicicleta por Trelew , en la madrugada del domingo 17 de mayo de 2026.

La tragedia ocurrió en la intersección de Avenida La Plata y Martín Rodríguez , en el barrio Menfa , en la zona oeste de la ciudad de Chubut .

El conductor huyó del lugar tras el impacto y dejó a la vecina tirada sobre el asfalto .

Horas más tarde, sin embargo, se presentó voluntariamente en una comisaría y admitió haber protagonizado el accidente.

La terrible escena que encontró la policía

La tragedia se produjo cerca de las tres de la mañana.

Cuando agentes de la policía de Trelew llegaron al lugar encontraron a la mujer tendida sobre el asfalto, con graves heridas y el rostro ensangrentado.

Vecinos del barrio que hablaron con los efectivos en ese momento, confirmaron que el conductor se había dado a la fuga y dieron algunos detalles del vehículo que manejaba: describieron un auto de color oscuro con vidrios polarizados.

Elba Lucía Peña murió atropellada cuando andaba en bicicleta por Trelew - esquina La esquina de avenida La Plata y Martín Rodríguez, donde murió atropellada la vecina de Trelew.

La víctima, entre tanto, fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal Adolfo Margara, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones que había sufrido.

El jefe de la Comisaría Tercera, Héctor Rocha, informó que aparentemente la mujer estaba yendo a trabajar al momento del accidente, lo cual generó más bronca entre los vecinos.

Quién era la mujer atropellada

Horas después del hecho, la víctima fue identificada como Elba Leticia Peña, de 55 años, una vecina reconocida y querida en su barrio de Trelew.

Su muerte provocó una ola de mensajes en redes sociales, donde familiares y amigos la describieron como una mujer luchadora, solidaria y siempre presente para quienes la rodeaban.

Uno de los posteos más emotivos fue el de su hijo, Daniel Agustín, quien escribió: "Te voy a extrañar y amar para toda la eternidad".

Elba Lucía Peña murió atropellada cuando andaba en bicicleta por Trelew - hincha Planta de Gas Elba era muy querida en su barrio, conocida como una hincha apasionada del club local Planta de Gas.

Una de sus sobrinas, en tanto, la despidió con cariño y resaltó la pasión que tenía Elba como hincha de fútbol de un club de barrio, Planta de Gas.

"Mi tía querida. Hoy nos toca despedirte, qué dolor nos dejaste. Te vamos a recordar siempre, la hincha de Planta, así estuviera sola; ella siempre firme. Que Dios te reciba en sus brazos y haga justicia", escribió la joven en las redes.

Se entregó y le secuestraron el auto

Horas después de haberse dado a la fuga sin prestar asistencia a la víctima del accidente, el conductor se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Primera y reconoció haber participado del hecho.

Se trata de un hombre de 37 años que conducía un Fiat Siena, según trascendió en medios chubutenses, aunque su identidad no fue informada.

El auto quedó secuestrado para la realización de pericias que permitan establecer, eventualmente, cómo se produjo el incidente fatal.

Test de alcoholemia y análisis

El test de alcoholemia que le hicieron dio resultado negativo, aunque de todas formas se dispusieron análisis complementarios de sangre y orina.

Personal de la División de Investigaciones trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y en la búsqueda de más testigos para reconstruir la mecánica del accidente.