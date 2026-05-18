Un año inusual lleva a las autoridades de Chubut a adelantar el lanzamiento de las excursiones en lancha desde Puerto Pirámides. El calendario y las promos.

Ya llegan ballenas a Puerto Madryn: por qué la temporada 2026 arranca antes y cuánto costarán los avistajes.

Cada año, entre mayo y diciembre, las ballenas francas australes regresan al Golfo Nuevo para reproducirse y criar a sus ballenatos, convirtiendo a Puerto Madryn y Península Valdés en los destinos predilectos para las excursiones de avistaje de estos gigantes extraordinarios.

Esta temporada, sin embargo, trae una novedad que no tiene nada que ver con los cetáceos: el calendario de apertura se diseñó con el Mundial de Fútbol en mente.

La decisión la tomaron en conjunto la Municipalidad de Puerto Madryn y el Ministerio de Turismo de Chubut.

De este modo, la apertura oficial de la temporada 2026 será el 9 de junio, seis días antes de la fecha habitual del 15 de junio.

El argumento es tan simple como estratégico.

"Queremos que también las ballenas tengan su lugar", explicó Cecilia Pavia, secretaria de Turismo de Puerto Madryn en declaraciones de este lunes 18 de mayo de 2026 a FM Del Viento.

El desafío de competir con el Mundial

La apertura anticipada tiene un objetivo concreto: asegurar presencia de prensa nacional antes de que la atención mediática quede absorbida por el Mundial de fútbol, que se inicia el 11 de junio de 2026.

"Sabemos que Argentina probablemente tenga una buena participación y eso hará que la atención esté puesta en el Mundial. Por eso queremos asegurar presencia de prensa nacional en el lanzamiento", detalló Pavia.

La resolución oficial del Ministerio de Turismo provincial todavía no estaba publicada al momento de las declaraciones, pero en Puerto Pirámides los prestadores turísticos ya trabajan en el armado de la temporada con ese calendario.

Promos 2026

En tanto, la subsecretaria de Turismo de Chubut, Magalí Volpi, confirmó la fecha a Canal 12 y anunció beneficios especiales para residentes de la provincia durante el primer mes: 50% de descuento en el ingreso y una promoción 2×1 en el acceso a Península Valdés.

Avistaje de ballenas en Puerto Pirámides Avistaje de ballenas en Puerto Pirámides: la temporada 2026 arranca el 9 de junio para que el lanzamiento no se "pise" con el Mundial.

El lanzamiento también contará con descuentos en servicios turísticos y propuestas gastronómicas con platos regionales a precios especiales, además de acciones de difusión en distintos puntos del país.

La intención es que los beneficios se sostengan durante al menos un mes, desde el 9 de junio hasta principios de julio, con posibilidad de extenderse según la demanda.

Cuánto cuesta el avistaje de ballenas en 2026

Las excursiones embarcadas parten exclusivamente desde Puerto Pirámides, a unos 110 kilómetros de Puerto Madryn, y tienen una duración de aproximadamente 90 minutos.

Temporada baja 2026. Desde el inicio hasta el 31 de agosto, los precios de referencia son de $150.000 para adultos y $75.000 para menores de entre 4 y 12 años.

Desde el inicio hasta el los precios de referencia son de para adultos y para menores de entre 4 y 12 años. Temporada alta 2026. De septiembre a diciembre, los valores ascienden a $195.000 y $97.500 respectivamente.

Los menores de 3 años no abonan.

Los precios no incluyen el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés, que se abona por separado.

Varias operadoras ofrecen además descuentos con tarjeta de crédito y cuotas sin interés.

El precio de una experiencia premium

Desde hace un tiempo en Puerto Pirámides también se ofrece la posibilidad de hacer un avistaje submarino de las ballenas.

Esta cautivante excursión se hace a bordo del “Yellow Submarine”, que se sumerge en el mar y permite observar a las ballenas desde el interior de la embarcación.

Los precios, desde ya, son algo más altos que los de la excursión tradicional en lanchones.

Temporada baja de 2026. Durante junio, julio y agosto, $225.000 adultos / $112.500 menores de entre 4 y 12 años.

Temporada alta de 2026. En agosto y septiembre, $292.500 adultos y $146.250 menores.

La opción para verlas de cerca gratis

Para quienes prefieran no embarcarse, el Área Natural Protegida El Doradillo es la opción más accesible y una de las más impresionantes.

Ubicada a solo 15 kilómetros del centro de Puerto Madryn, esta reserva costera permite observar ballenas desde tierra sin costo alguno.

El secreto es la morfología del fondo marino: la profundidad de la costa hace que los animales puedan acercarse a pocos metros de la orilla, especialmente durante la marea alta.

Playa El Doradillo (1).jpg Las ballenas en la playa El Doradillo, a minutos de Puerto Madryn.

En El Doradillo hay guardaparques que orientan a los visitantes y explican el comportamiento de los animales.

También es posible avistar a los gigantes del mar desde la costanera de Puerto Madryn, desde hoteles con vista al mar o durante un paseo por la rambla.

En pleno invierno patagónico, un salto o una cola emergiendo del agua puede sorprender en cualquier momento.

Ya llegan al golfo

Las ballenas francas australes no esperaron la resolución oficial: ya se las observa frente a las costas chubutenses, anticipando un espectáculo que se extenderá hasta diciembre.

El pico de mayor concentración de ejemplares llega entre septiembre y noviembre, cuando madres y ballenatos pueblan el golfo en número máximo.

La temporada 2025 marcó un récord histórico, con más de 2.100 ballenas contabilizadas en el censo aéreo y 826 crías registradas por el CENPAT-CONICET.

La apuesta del sector turístico es aprovechar el arranque de temporada, antes de que el frío profundo del invierno patagónico y el Mundial acaparen los titulares, para posicionar a Puerto Madryn como destino de escapada en junio y las vacaciones de invierno.

Las ballenas, por su parte, llevan décadas ignorando los calendarios. Ellas ya están allí, y seguirán llegando.