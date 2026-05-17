Con fondos de los casinos, se construirán nuevos hoteles en Neuquén

La Provincia ya formalizó el acuerdo. Los tiempos cambiaron y las salas de juego deben comprometerse con el desarrollo del turismo y aportar más al Estado.

El gobierno neuquino firmó el decreto que oficializará las nuevas reglas que regirán para los casinos, en toda la provincia de Neuquén , para que haya un compromiso con el desarrollo y los aportes al Estado.

La principal concesionaria pagará mayores aportes y tributos, sino que además, invertirán millones de dólares en la construcción de hoteles y complejos turísticos en localidades estratégicas , consolidando una transformación histórica para el sector.

El decreto significa la aprobación de los contratos únicos de concesión que obtuvieron el visto bueno del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) . Mediante la resolución 48/26, el IJAN puso en marcha el procedimiento administrativo destinado a analizar las prórrogas de concesiones.

IJAN Juegos de azar Neuquen

Fue así que convocó a los concesionarios para que expusieran sus intenciones y presentaran la documentación que les sería requerida.

Casinos: la transparencia como eje en Neuquén

Fuentes oficiales destacaron que en todos los procedimientos se garantizó la transparencia, tal como el gobierno de Rolando Figueroa lo hizo y hace desde que asumió la conducción de la provincia e instaló el fin de los privilegios y el cuidado extremo de los recursos del Estado.

En el tratamiento de las solicitudes de prórroga se aseguraron la igualdad de condiciones y los criterios objetivos de evaluación. No se trató de la extensión automática de plazos de concesión, sino de la realización de una nueva evaluación, lo que llevó a un nuevo esquema que comenzará a regir en breve, cuando el decreto que aún es proyecto mute en documento oficial.

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Se ponderaron, entre otros factores, las condiciones actuales de explotación, las transformaciones que sobrevinieron en la industria del juego, la incorporación de nuevas modalidades tecnológicas y las necesidades de inversión estratégica vinculadas al desarrollo turístico provincial.

Este último punto es clave para entender la perspectiva de la provincia o el prisma desde el que mira y planifica sus políticas de desarrollo.

Las estrategias y el fuerte impacto en el desarrollo turístico y el empleo

Desde diciembre de 2023, la provincia se encuentra abocada a la aceleración del desarrollo de Vaca Muerta, para volcar sus dividendos no sólo en las cuestiones inmediatas, como la construcción de escuelas, de hospitales, los planes de viviendas y los créditos para emprendedores, sino también en aquellas que tienen objetivos que se cumplen por etapas. Una de ellas es el fortalecimiento del turismo, la segunda actividad económica provincial, que se apoya en decisiones institucionales de gran impacto regional como la construcción de rutas y la ampliación del entramado vial.

En función de eso, el IJAN fijó como condición sustancial para la prórroga de las concesiones que cada concesionario ejecute inversiones de infraestructura directamente vinculadas al desarrollo turístico.

Al respecto, el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacó que los proyectos comprometidos por las empresas se alinean con los objetivos estatales y se articulan estratégicamente con el plan vial provincial. Esta articulación pública y privada adquiere una relevancia histórica si se considera que la Provincia lleva adelante un esfuerzo presupuestario sin precedentes para asfaltar ochocientos kilómetros de rutas.

La llegada de estas grandes obras privadas de alojamiento permitirá capitalizar la expansión de la conectividad vial de manera sincronizada, ya que la Dirección Provincial de Vialidad proyecta la finalización de la mayoría de las obras viales entre los años 2026 y 2027, coincidiendo con los plazos de ejecución exigidos a los casinos.

De esta manera, se cubrirá un faltante estructural de hospedaje en el interior neuquino, permitiendo que localidades que antes no eran accesibles formalmente se incorporen al circuito turístico formal.

Esta confluencia de esfuerzos se traduce en un círculo virtuoso que potencia la diversificación de la matriz productiva de Neuquén y se convierte en un verdadero motor de generación masiva de empleo genuino para los neuquinos, impactando de forma directa en dos etapas fundamentales.

En una primera instancia, el inicio de las obras civiles activará de inmediato una fuerte demanda en el sector de la construcción, convocando a cientos de trabajadores directos e indirectos en cada región. Posteriormente, una vez inaugurados los establecimientos, se garantizará la creación de puestos de trabajo permanentes en el sector hotelero, gastronómico y de servicios.

Esto generará un empleo estable, genuino y de alta calificación que combatirá la temporalidad del sector, fortaleciendo el arraigo territorial y mejorando de manera sostenible la calidad de vida en las zonas de influencia.

Modernización tecnológica y adecuación del sector

Un aspecto fundamental incorporado en la normativa actual es la imperiosa necesidad de modernización y actualización del sector del juego de azar. El marco normativo reconoce las profundas transformaciones tecnológicas, comerciales y regulatorias que han modificado el entorno de la actividad.

Por este motivo, las nuevas concesiones imponen a los operadores compromisos estrictos de actualización tecnológica y modernización en los sistemas de captación de apuestas, la incorporación de nuevas plataformas seguras y la adecuación a las modalidades virtuales. Este proceso no solo garantiza la transparencia técnica del control estatal en tiempo real que ejecuta el IJAN, sino que alinea a la provincia con los estándares internacionales de juego responsable, seguridad informática y responsabilidad social, asegurando un entorno seguro y eficiente adaptado a los tiempos actuales.

¿Cuáles son las empresas y las nuevas condiciones fiscales?

Los contratos únicos de concesión y las actas acuerdos se suscribieron con las firmas RIMA S.R.L., Hotelera Emprender S.A. y Casino Magic Neuquén S.A., y se aclaró que los otorgamientos de los nuevos plazos de concesión estarán condicionados al cumplimiento íntegro de las inversiones turísticas y tecnológicas comprometidas dentro de los plazos establecidos.

Este proceso representa un salto histórico en materia de recaudación, robustez financiera y equidad fiscal para la provincia, implementando esquemas sumamente rigurosos para el caso específico de Casino Magic Neuquén S.A. a partir de la entrada en vigencia de su prórroga por quince años.

Bajo estas nuevas normas de exclusividad para la firma capitalina, la empresa pasará a pagar en concepto de impuesto a los Ingresos Brutos una alícuota incrementada del 3 por ciento, dejando atrás el esquema del 2 por ciento que abonaban anteriormente.

Asimismo, cabe resaltar de forma prioritaria que se implementa una exigencia impositiva de estricto cumplimiento para esta firma en particular: de acuerdo con el nuevo régimen que regirá a partir de la prórroga, Casino Magic Neuquén S.A. deberá abonar efectivamente el correspondiente impuesto de sellos por este acuerdo celebrado, un requisito riguroso que elimina la exención del esquema previo y refuerza la paridad tributaria con el resto de las actividades comerciales productivas de la provincia.

Desde Juegos de Azar consideran que sacar los Posnet fomentaría la aparición de prestamistas .

El canon de retribución provincial que percibe el IJAN por parte de la firma Casino Magic presenta un incremento histórico y directo en sus alícuotas. Actualmente, la empresa abona un canon único del 15 por ciento, tanto para la modalidad presencial como para la virtual, calculado de manera rezagada sobre el balance cerrado del año anterior y dividido en doce cuotas fijas.

Con la entrada en vigencia de la prórroga, el beneficio económico para la provincia se duplica mediante un esquema mucho más rentable: el canon para el juego físico se eleva de manera contundente al 17,5 por ciento, mientras que la modalidad de juego online se mantendrá en el 15 por ciento.

El impacto central para las arcas públicas se potencia porque ambos porcentajes dejarán de calcularse anualmente y pasarán a aplicarse sobre el net win de ingresos menos premios recaudado de forma directa en el mes inmediatamente anterior. Esto le otorga al Ejecutivo una percepción mensual ágil, oportuna y blindada contra la desvalorización económica, asegurando recursos dinámicos en tiempo real para las políticas públicas de la provincia.

En cuanto a las exigencias habitacionales, las empresas estarán obligadas a construir infraestructura no solo en los lugares tradicionales del casino, sino en localidades donde la llegada de nuevas rutas y obras de conectividad generen mayor demanda turística.

Los planes de obra

El plan contempla ambiciosos desarrollos. Casino Magic invertirá una suma neta de quince millones de dólares para dotar a la ciudad de Neuquén de un hotel de alta categoría, de cuatro estrellas y con un mínimo de ochenta habitaciones, ubicado en el predio contiguo a la sala de apuestas.

Esta obra cuenta con la opinión favorable tanto del Ministerio de Turismo como de la Municipalidad, respondiendo de manera estratégica a la creciente demanda vinculada al turismo de negocios, convenciones y eventos corporativos de alto nivel de ingresos.

Por su parte, la firma Hotelera Emprender construirá en Chos Malal un nuevo complejo de Apart Hotel de más de mil metros cuadrados que incluirá doce habitaciones en suite, dos unidades tipo dúplex y paseos comerciales para impulsar la cabecera del norte, con una inversión total estipulada en 2.435.165,05 dólares.

Finalmente, la firma RIMA S.R.L. asumirá la compra y restauración a nuevo del Hotel Alfa en Cutral-Có para elevarlo a categoría de tres estrellas con cuarenta y dos habitaciones, sumando además de manera opcional la adquisición de un lote en el norte neuquino, a fin de edificar un complejo de ocho cabañas totalmente equipadas, con pileta y quincho, impulsando con infraestructura de alojamiento de calidad, mediante una inversión total de 2.584.852,74 dólares.