Avanza el asfalto en la ruta que conecta el norte de Neuquén: licitaron el segundo tramo

Se trata de 35 kilómetros de la ruta provincial 7 en el sector Cortaderas. Rolando Figueroa participó este viernes en Buenos Aires del acto de firma entre YPF y la empresa que ejecutará los trabajos.

La obra de asfalto en el sector Cortaderas, que conecta el norte de Neuquén, avanza a paso firme. Este viernes se licitó la pavimentación del segundo tramo de 35 kilómetros de la Ruta 7, que forma parte de un acuerdo estratégico entre la provincia del Neuquén e YPF. El gobernador Rolando Figueroa participó en Buenos Aires del acto de firma entre YPF y la empresa que ejecutará los trabajos.

Del acto también participaron el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín ; los vicepresidentes de Supply Chain y de Asuntos Públicos de la firma, Walter Actis y Lisandro Deleonardis , respectivamente; el presidente de la empresa adjudicataria, Javier Chasco y la directora de la constructora, Inés Chediack .

La obra, denominada “Pavimentación ruta provincial N° 7, tramo II: empalme ruta provincial N° 5-empalme ruta nacional N° 40, sección desde progresiva 20+000.00 hasta progresiva 55+000.00”, fue adjudicada a la empresa José J. Chediack SA. La semana próxima se lanzará la licitación del tercer tramo, también de 35 kilómetros.

La traza proyectada total alcanza los 116 kilómetros, desde la zona de Punta Carranza hasta el empalme con la ruta nacional 40 en el paraje Auquinco. Cuando esté finalizada, permitirá reducir en alrededor de 100 kilómetros el recorrido de asfalto entre las regiones de la Confluencia y el Alto Neuquén y dará una respuesta histórica a la conectividad vial de la provincia. Actualmente, el gobierno provincial -en articulación con YPF- continúa con la pavimentación de los primeros 20 kilómetros.

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Las obras del primer tramo

En la primera etapa, se trabaja sobre 20 kilómetros desde Punta Carranza, donde finaliza el asfalto de la ruta provincial 7. Los trabajos se llevan adelante en articulación con YPF y contemplan la pavimentación de este tramo clave, que permitirá mejorar la conectividad y optimizar la circulación en una zona de alta actividad vinculada al desarrollo energético.

Desde la dirección provincial de Vialidad, dependiente del ministerio de Infraestructura, explicaron que actualmente las tareas se concentran en distintos frentes con ejecución de subbase y base, riego de liga e imprimación, además de la colocación de carpeta asfáltica en diversos sectores.

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En paralelo, se desarrollan trabajos de construcción de terraplenes, movimiento de suelos y ejecución de alcantarillas de hormigón, fundamentales para garantizar la estabilidad, seguridad y durabilidad de la traza.

"La intervención forma parte del plan de infraestructura vial más importante en la historia de Neuquén, impulsado por el gobierno provincial para fortalecer la conectividad, acompañar el desarrollo productivo y mejorar la integración territorial de las distintas regiones", destacaron.