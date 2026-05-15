Neuquén y Río Negro son sedes y compiten una nueva edición de los Juegos Epade

El clásico evento se lleva adelante entre la capital neuquina, Viedma y Santa Rosa.

Los Juegos Epade , que reúnen a los mejores deportistas del sur del país de ocho disciplinas diferentes, llevan adelante su edición número 19. El certamen ya tuvo la natación en Neuquén capital esta semana, y a partir del domingo continuarán los otros deportes, sumando a Viedma y Santa Rosa como sede.

La delegación de La Pampa se impuso en las dos ramas de la natación que culminaron este viernes. En la femenina, Neuquén y Río Negro completaron el podio, mientras que en la masculina se dio la inversa, con Río Negro como escolta y los neuquinos terceros.

Ahora se viene el grueso de los deportes, a partir del domingo: la capital rionegrina tendrá fútbol y básquet, en Santa Rosa habrá judo, ciclismo y vóley , mientras que el handball y el atletismo se llevarán adelante en Neuquén.

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Muchos de los chicos y chicas que comienzan o continúan su competencia oficial en los Epade después tienen proyección de crecimiento en las categorías mayores. Además, es un tiempo de encuentro que marca una etapa importante desde el vínculo social para los jóvenes que lo protagonizan.

En total son más de mil los deportistas de 17 años o menos que formarán parte de los Juegos.

Transmisión de los Juegos Epade

Son pocas las familias que pueden acompañar a sus chicos y chicas en estos eventos que se disputan en otros puntos geográficos. Para quienes están lejos, se podrán seguir a través de Youtube.

En Neuquén, la cobertura estará a cargo de Radio y Televisión del Neuquén (RTN), que realizará transmisiones en simultáneo a través de su canal oficial de YouTube.

Las disciplinas que tendrán cobertura en vivo serán handball, desde el Estadio Ruca Che, y atletismo (incluye pruebas de pista -velocidad, medio fondo- y campo -lanzamientos y saltos-), desde la pista de la Ciudad Deportiva.

Por su parte, en Río Negro también habrá transmisión en vivo de los partidos y competencias a través de la misma plataforma y por la Televisión Pública Ríonegrina.

Los Juegos Epade se desarrollan en el marco de los Juegos Patagónicos Unificados, que también tiene dos patas importantes con los ParaEpade (en su séptima edición) y los Juegos Integrados Patagónicos (en su cuarta edición).