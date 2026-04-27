Esta alternativa que surgió en Asia es más cómoda, higiénica y sustentable. Cómo es y cuánto cuesta en Argentina.

Adiós papel higiénico: esta alternativa que surgió en Asia ya es la tendencia 2026 para los baños

Los avances tecnológicos impactan en la vida de millones de personas, incluso a la hora de ir al baño . En ese contexto, un dispositivo que parecía exclusivo de hoteles de lujo o casas japonesas comenzó a irrumpir con fuerza en los hogares de todo el mundo , facilitando una experiencia más limpia y que elimina la necesidad del papel higiénico .

Se trata de los washlets , un término que describe a los inodoros inteligentes que vienen con bidet integrado . Entre sus funciones se destacan chorros de agua direccionales, control de temperatura y presión, secado con aire tibio , asientos calefaccionados y sistemas de autolimpieza. Además de representar una opción más cómoda que el tradicional papel higiénico, también reduce el impacto en el medioambiente .

De la mano de la empresa TOTO, Japón fue pionero en la masificación de los washlets, donde la combinación de diseño, higiene y cultura tecnológica facilitó su adopción temprana. Sin embargo, la globalización y la influencia de la cultura asiática lograron que se expanda a distintos países, entre ellos Argentina. En la actualidad, los fabricantes internacionales ofrecen modelos adaptados a distintos mercados y rangos de precios.

washlet2-1024x606-1 (1) Los washlets vienen con bidet incorporado, por lo que reduce o elimina la necesidad de papel higiénico.

Cómo son los washlets, los inodoros inteligentes

Los washlets se consolidan como una de las innovaciones tecnológicas más visibles dentro del equipamiento sanitario, combinando diseño, electrónica y automatización para ofrecer una experiencia distinta a la del inodoro tradicional. Una de sus funciones más destacadas es el lavado por agua tras la evacuación, con controles que permiten ajustar la posición, intensidad y temperatura del chorro.

Muchos modelos incorporan además secadores de aire, desodorización, sensores de presencia y funciones de autolimpieza tanto para la boquilla como para la taza. Existen desde versiones básicas, más asequibles, hasta equipos premium con numerosas personalizaciones y conectividad inteligente.

La tendencia apunta a que los washlets continuarán ganando terreno. En hospitales, residencias de ancianos y espacios públicos se anticipa una expansión por las ventajas en higiene y reducción de infecciones, mientras que en los hogares, la combinación de confort y ahorro ambiental los consolidará como una alternativa preferida por quienes buscan modernizar sus baños.

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Cuáles son las ventajas de tener un washlet en el hogar

La principal ventaja que explica su adopción es la mejora en la higiene personal. El lavado con agua elimina los residuos de manera más eficiente y reduce la fricción y la irritación que puede causar el papel, algo especialmente relevante para personas con hemorroides, problemas dermatológicos, mujeres durante el posparto o ancianos con movilidad limitada. Varios profesionales de la salud respaldan el uso del lavado con agua como método superior para la limpieza íntima en comparación con el papel.

Además, el confort que ofrecen transforma un acto cotidiano en una experiencia más placentera. Estos elementos, unidos a funciones como el secado con aire, hacen que muchos usuarios prescindan por completo del papel o reduzcan su uso al mínimo.

En términos económicos, aunque la inversión inicial en un washlet puede ser elevada, su costo operativo tiende a ser bajo. El ahorro en la compra constante de papel, junto con posibles incentivos por eficiencia hídrica y menor desperdicio, hacen que la alternativa resulte atractiva a mediano plazo.

inodoro Los inodoros inteligentes surgieron en Japón, pero de a poco se expanden por el mundo.

Por último, está el factor ecológico. La producción y el uso de papel higiénico consumen grandes cantidades de agua, energía, árboles y generan residuos. El lavado con agua, a pesar de usar un recurso líquido, puede resultar más eficiente en términos de consumo total cuando se considera todo el ciclo de vida del papel.

Cuánto cuestan los washlets en Argentina

Si bien su alcance en Argentina aún es limitado, los inodoros inteligentes se pueden conseguir fácilmente en el país a través de páginas como Mercado Libre. Los modelos más económicos parten desde los $680.000, sin contar la instalación. Entre las funciones que tienen estas versiones se destacan: