Por qué recomiendan poner un diente de ajo en el inodoro antes de dormir

Se trata de un método simple y sencillo que se volvió viral.

Este nuevo truco casero demuestra los múltiples y beneficiosos usos que tiene el ajo.

Un truco casero tan simple como inesperado se viralizó en las redes sociales y páginas de consejos para el hogar: colocar un diente de ajo dentro del inodoro antes de irse a dormir.

Lo que para algunos puede sonar extraño o incluso exagerado, para otros representa una alternativa natural que apunta a mejorar la higiene del baño sin recurrir a productos químicos agresivos.

Se trata de un truco simple y efectivo que no requiere productos químicos ni gastos extra, despertó curiosidad porque muchos aseguran que a yuda a mantener el sanitario más limpio y a reducir bacterias y olores .

Expertos en limpieza aseguran que el resultado es un inodoro más fresco y con menor acumulación de bacterias. ¿Cómo se realiza? Se trata de pelar un diente de ajo, realizarle pequeños cortes y dejarlo dentro de la taza del inodoro durante la noche.

inodoro

La lógica detrás de esta práctica radica en que, durante varias horas sin uso, el ajo liberaría compuestos capaces de actuar sobre microorganismos presentes en el agua y en las superficies internas del sanitario.

La explicación científica detrás del ajo

El fundamento técnico de este truco se encuentra en una sustancia llamada alicina, un compuesto que se libera cuando el ajo es cortado o machacado. La alicina ha sido objeto de numerosos estudios científicos por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas.

Cuando el ajo se daña —ya sea al triturarlo o al realizarle pequeños cortes— se activa una reacción química que transforma la aliina en alicina. Este compuesto es el responsable del olor característico del ajo fresco y, al mismo tiempo, de sus posibles efectos antimicrobianos.

ajo1.jpg

Diversas investigaciones han señalado que la alicina puede inhibir el crecimiento de ciertos tipos de bacterias y hongos. Esa es la razón por la cual el ajo ha sido históricamente utilizado tanto en la medicina tradicional como en prácticas domésticas vinculadas a la desinfección natural.

En el contexto del inodoro, la teoría indica que, al permanecer varias horas en contacto con el agua estancada, el ajo podría reducir la proliferación de microorganismos que suelen acumularse en los bordes y zonas húmedas del sanitario.

¿El ajo puede reemplazar los productos de limpieza tradicionales?

Los especialistas en higiene doméstica son claros en este punto: el ajo no sustituye la limpieza profunda ni los desinfectantes convencionales. Su efecto, en caso de producirse, sería complementario y de alcance limitado.

El inodoro es una de las superficies con mayor carga bacteriana dentro del hogar. La acumulación de residuos orgánicos, humedad constante y contacto frecuente convierten a este espacio en un entorno propicio para microorganismos. Por eso, la limpieza regular con productos específicos sigue siendo indispensable.

No obstante, quienes promueven este truco sostienen que el ajo podría actuar como un refuerzo natural, especialmente entre una limpieza y otra. Además, su atractivo radica en ser una opción biodegradable, económica y accesible.

ajo. inodoro (1)

Un hábito nocturno estratégico

El momento sugerido para aplicar este método no es casual. Se recomienda hacerlo por la noche, antes de acostarse, cuando el baño permanecerá sin uso durante varias horas.

Ese período prolongado permitiría que los compuestos liberados por el ajo actúen sin interrupciones.

El procedimiento más difundido consiste en:

Pelar un diente de ajo.

Realizarle uno o varios cortes pequeños.

Colocarlo directamente en la taza del inodoro.

Dejarlo actuar durante toda la noche.

Descargar el agua por la mañana.

Algunos incluso aconsejan repetir la práctica una o dos veces por semana, aunque no existe evidencia científica concluyente que respalde una frecuencia específica.