Tremendo choque en Añelo: un camión cargado con áridos se incrustó en una casa

El vehículo ingresó a una casa en la intersección de calles 1 y 11. Bomberos, Policía y personal municipal trabajaron en el lugar.

El incidente ocurrió alrededor de las 10 en las calles 1 y 11.

Un camión que transportaba áridos terminó incrustado en una casa de Añelo y provocó daños materiales en la propiedad. A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas.

El incidente ocurrió este jueves, minutos después de las 10,en la intersección de las calles 1 y 11, donde el vehículo pesado terminó dentro de un domicilio particular. De acuerdo con la información brindada a LM Neuquén por el jefe de Bomberos de Añelo, Maximiliano San Martín, en el lugar se desplegó un operativo conjunto para atender la situación y asegurar la zona tras el impacto.

El camión involucrado transportaba áridos y, por motivos que aún no fueron informados oficialmente, terminó ingresando al interior de la propiedad. El choque provocó daños materiales en la vivienda , aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Tras el aviso al sistema de emergencias, acudieron al lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría 10, Defensa Civil y agentes de Tránsito de la Municipalidad. También intervino personal de Obras Públicas del municipio para evaluar los daños y colaborar con las tareas necesarias en el sitio.

Camión se incrustó en una casa

El operativo se centró en asegurar la estructura afectada, ordenar el tránsito en la zona y evaluar las condiciones en las que quedó el inmueble luego del impacto del vehículo pesado.

Las autoridades trabajaron en la escena para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente y para coordinar las acciones necesarias para retirar el camión y garantizar la seguridad del sector.

Camión se incrustó en una casa (1)

Noticia en desarrollo.