Fuerte choque en Ruta 7, entre una camioneta y dos camiones: demoras en el tránsito

La circulación en la Ruta 7 se ve una vez más afectada por un siniestro vial. Un choque entre una camioneta y dos camiones motivó un operativo en el corazón de Vaca Muerta, a pocos kilómetros de Añelo. El tránsito está habilitado con precaución.

Según las imágenes a las que pudo acceder LM Neuquén, el siniestro tuvo al menos a los conductores de una camioneta corporativa y dos camiones como protagonistas. El choque se dio a la altura de Tratayén, uno de los tramos de mayor circulación en la ruta provincial.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 10 de este miércoles y diversas autoridades ya se hicieron presentes. En principio, se detuvo la circulación hasta la remoción de los vehículos de la calzada y, por el momento, el tránsito estaría habilitado aunque con precaución, dado que aún se realizan tareas de accidentología. Esto continúa generando un tráfico de lenta circulación.