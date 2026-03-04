Los especialistas afirman que existen 3 razones por las cuáles hay que desactivar el Wi-Fi del celular al salir de casa.

Por estas 3 razones hay que desactivar siempre el Wi-Fi del celular antes de salir de tu casa

Compartir la ubicación puede ser útil en diversas ocasiones. ¿Ejemplos? Situaciones de emergencia; reuniones en lugares nuevos o desconocidos; durante viajes; por razones de seguridad o en eventos o conciertos. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que tener activado el Wi-Fi en el teléfono celular cuando uno sale de casa puede tambiién ser el origen de serios inconvenientes, tanto para la seguridad como para el rendimiento del celular .

En este artículo, te contamos en detalle cuáles son las tres razones por las que, según la mirada de determinados especialistas, es conveniente desactivar el Wi-Fi cuando salimos de casa.

Como es sabido, toda vez que el Wi-Fi está activo, el celular busca de manera constante redes disponibles para conectarse. Cuando hay alguna señal abierta sin contraseña, se conecta. Ello podría suponer un importante riesgo de seguridad, porque algunas redes pueden ser falsas o maliciosas, creadas por personas que intentan robar datos personales o bien infectar el dispositivo con malware.

Según la mirada de determinados especialistas, es conveniente desactivar el Wi-Fi cuando salimos de casa.

Así, es altamente recomendable desactivar el Wi-Fi cuando se está fuera de casa y solo conectarse a redes de confianza y seguras, como las de nuestro hogar, el trabajo o lugares públicos con certificado de seguridad.

Duración de la batería del celular:

Otro motivo para desactivar la señal de Wi-Fi cuando salimos de nuestra casa es el de prolongar la autonomía de la batería del teléfono celular. Cuando tenemos la conexión inalámbrica siempre disponible, el dispositivo consume energía de una manera innecesaria, puesto que el celular está enviando y recibiendo señales de radio constantemente. Esta situación puede hacer que la batería del teléfono se agote más rápido.

Rendimiento del celular:

Cuando el Wi-Fi se encuentra activo en búsqueda de redes, los microchips del smartphone trabajan de manera ardua. Esto sin dudas puede afectar a la duración de la batería, pero también implica menos potencia de procesamiento para otras tareas que el usuario pretenda ejecutar.

Asimismo, el Wi-Fi puede interferir con otras señales de radio, como las de la red móvil o el GPS, y afectar a la calidad de la conexión o la navegación. Por lo tanto, es conveniente desactivar el Wi-Fi cuando no se necesita o se está utilizando otro método de conexión.

Otro tip clave: cómo descubrir quién se conectó al Wi-Fi de mi casa

Para descubrir si alguien se conectó al Wi-Fi de nuestra casa, podemos apelar a dos trucos sencillos. Para ello, debemos recurrir a una aplicación especializada, disponible tanto para dispositivos móviles como así también para computadoras. Entre ellas podemos mencionar Fing -compatible con Android e iOS- y Wireless Network Watcher -para sistemas operativos Windows-.

celular llamada desconocido estafa Toda vez que el Wi-Fi está activo, el celular busca de manera constante redes disponibles para conectarse.

Luego, deberemos cumplimentar una guía paso a paso para utilizar estas aplicaciones que contribuirán a detectar quién/quiénes se conectaron al Wi-Fi de nuestra casa: