Aquí te contamos todos los detalles sobre cómo recurrir a un truco ultra necesario: cómo conectarte al wifi sin app, contraseña o clave.

Sin clave: el truco express para conectarte al wifi sin saber la contraseña

Es sabido que asegurarse una conexión estable y rápida es muy importante para determinados trabajos y también para facilitar la comunicación, entre otros factores. En este artículo, te contamos en qué consiste el truco para conectarte al wifi sin contraseña .

Es oportuno recordar que las redes wifi funcionan mediante la transmisión de ondas de radio en diversas frecuencias para brindar conectividad inalámbrica a redes y a internet a diversas velocidades. Típicamente se les agrupa en rangos de frecuencia de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. En general, mientras mayor es la frecuencia, mayores son las velocidades. En los hogares, las conectividades WiFi más comunes son un router o “wireline”, un punto de red móvil o jetpack, LTE y 5G.

El truco que nos permite conectarnos al wifi sin contraseña se basa en el uso del código QR del WiFi , una función que ya está integrada en la mayoría de los routers y sistemas operativos.

Según los sitios especializados en informática, basta con escanear el código con la cámara del celular y la conexión se realiza automáticamente. De esta manera, se sustituye el proceso de estar obligados a escribir una clave o contraseña extensa o dificultosa.

A continuación, detallamos los pasos a seguir para poder conectarnos al wifi sin tener que recurrir a la contraseña:

Buscar el código QR del WiFi . Es común que, en muchos routers, suela estar impreso en la etiqueta trasera del dispositivo, junto al nombre de la red (SSID) y otros datos técnicos. En el caso de no hallarlo, es posible generarlo sin dificultades desde un celular ya conectado a la red.

. Es común que, en muchos routers, suela estar impreso en la etiqueta trasera del dispositivo, junto al nombre de la red (SSID) y otros datos técnicos. En el caso de no hallarlo, es posible generarlo sin dificultades desde un celular ya conectado a la red. En el sistema Android de nuestro celular, ingresar a la opción Configuración → Internet y redes → WiFi → Red actual y seleccionar la opción “Compartir”. El sistema nos mostrará un código QR que otro dispositivo puede escanear directamente con la cámara.

→ Red actual y seleccionar la opción “Compartir”. El sistema nos mostrará un código QR que otro dispositivo puede escanear directamente con la cámara. En el caso de un iPhone, la operatoria es parecida. Sólo alcanza con acercar otro dispositivo Apple y aceptar la solicitud de conexión automática que aparece en pantalla.

Cabe resaltar que este truco es altamente aconsejable para compartir nuestra conexión a internet con visitas o bien para conectar nuevos dispositivos del hogar (televisores smart, parlantes o consolas). Por otra parte, no se necesitan instalar apps externas, lo que evita riesgos de privacidad o malware.

Por otra parte, es oportuno recordar determinadas sugerencias para la ubicación del router que proporciona la señal de WiFi: