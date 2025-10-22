El truco para que tus jeans vuelvan a quedarte perfectos y duren más tiempo

Con un método simple y económico, es posible recuperar el calce original de los jeans que se achicaron o quedaron ajustados con el tiempo.

El uso, los lavados o los cambios en el cuerpo pueden hacer que estos pantalones se encojan o dejen de quedar cómodos, pero existe un truco que no falla.

Los jeans son una de las prendas más elegidas dentro del guardarropa argentino: hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos los eligen por su comodidad, practicidad y versatilidad. Conseguir unos de calidad, puede superar los 50 mil pesos, mantenerlos en buen estado se volvió una prioridad. Por suerte, existe un truco que permite devolverles su forma original y aprovecharlos por mucho más tiempo.

El uso, los lavados o los cambios en el cuerpo pueden hacer que estos pantalones se encojan o dejen de quedar cómodos, pero existe un truco que no falla.

En primer lugar, hay que tener en cuenta le mejor técnica para lavarlos : se recomienda optar por un ciclo corto a 30 grados de temperatura en el lavarropas, para evitar de esta forma que se achiquen más.

El siguiente paso es el más extraño, pero efectivo: hay que ponérselos cuando aún están húmedos y hacer una serie de movimientos que permitirán que se estiren. Abrirse de piernas, hacer sentadillas, tocarse la punta de los pies, o sentarse y pararse continuamente ayudará a que la tela del jean se ensanche.

Como suele ser una prenda bastante rígida, se recomienda hacerlo cuando está húmeda. Cualquier ejercicio que ayude a la elasticidad es recomendado en este punto.

JEANS Hay que dejar al jean secarse, preferiblemente en un espacio que sea ventilado y fresco.

El siguiente, y último paso, es el más simple de todos: hay que dejar al jean secarse, preferiblemente en un espacio que sea ventilado y fresco, como una terraza, balcón o patio al aire libre. Una vez secos, al probarlos, la sensación será totalmente distinta y ya no hará falta meter panza para abrocharlo.

¿Cómo hacer que los jeans duren más tiempo?

A pesar de los cambios de talles que pueda sufrir una persona, o que el jean se achique, lo cierto es que con el paso del tiempo su apariencia hará que se vean más desgastados por la pérdida natural del color. Sin embargo, también existe otro tuco casero para prevenir que esto suceda.

Para hacerlo solo se necesita una bolsa hermética y un congelador: hay que meter al jean dentro de la bolsa y enviarlo directamente al freezer. Esto renovará la prenda, ayudando a conservar su color y eliminando cualquier mal olor que pueda haber acumulado, como puede ser el del cigarrillo.

Esto ocurre ya que el frío actúa contra las bacterias que producen los malos olores. Sin embargo, es importante aclarar que esta técnica no sustituye los lavados, pero puede ser efectiva cuando se siente un leve mal olor y no se quiere optar por enviarlo al lavarropas, evitando lavarlo tan seguido que pueda achicarse.

crossover-jeans-urbanda

Cuando se los lava, además, es fundamental hacerlo del lado del revés, utilizando agua fría y evitando hacerlos pasar por el secarropa. El calor de este electrodoméstico puede ser un gran enemigo para la prenda, ya que las altas temperaturas perjudican al tejido.

Al planchar los jeans, se recomienda lo mismo: del lado del revés y con una temperatura de la plancha relativamente baja. Finalmente, hay que procurar guardarlos de forma correcta. La mejor opción es colgarlos y no doblarlos, para que la tela no se dañe.

Los jeans, como toda la ropa, deberían almacenarse en un lugar seco y con suficiente ventilación como para evitar acumular humedad, la gran enemiga de todas las telas. Siguiendo estos trucos simples y económicos, más el de ensancharlos, será posible que un jean dure mucho más tiempo que la media.