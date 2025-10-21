La familia neuquina que volvió a nacer: "El sueño era volver a tomar mate los cuatro en el sillón"

Una familia que pasó por una prueba de vida enorme sueña con volver a Neuquén. "Estamos desesperados por llegar a casa", dijo.

Lo simple y cotidiano. Esos momentos que son rutina en la vida de una familia y no se valoran lo suficiente hasta que una tormenta fuerte pone en pausa un mate compartido en las mañanas, mientras los niños duermen; la escuela de los hijos o la salida del trabajo. Llegar todos juntos a casa y disfrutar de una charla amena, donde uno pregunte al otro: ¿Qué tal tu día?

El sueño más grande de Pamela Domínguez y su marido Juan Manuel Palagani era recuperar esos espacios perdidos con sus dos hijos: Mateo (4) y Felipe (1 año y 5 meses), el niño neuquino que recibió un corazón nuevo para vivir . "Estar los cuatro tomando mate en el sillón, mirando tele", dijo la mujer, en diálogo con LMNeuquén.

El próximo 23 de octubre se cumple un año de internación en Buenos Aires. Felipe , el más chico de la familia, es el niño neuquino que recibió un trasplante de corazón hace cuatro meses.

Su lucha conmovió a Neuquén y al país. El viernes 17 de octubre recibió el alta médica y pudo volver con su familia al departamento donde viven sus padres y su hermano Mateo, desde que él ingresó al Hospital Italiano. Pudo irse con internación domiciliaria.

"El alta más importante es la cardiológica", explicó su mamá. "Queremos asegurarnos de que no haya riesgo de rechazo y de que en Neuquén esté todo disponible para continuar sus terapias", manifestó.

Mientras tanto, siguen minuto a minuto y a la par la evolución de Felipe, que ha sido muy buena hasta acá. Confiados también de que va a lograr superar cada uno de los desafíos que se presenten, como lo ha venido haciendo. Ahora, los médicos evalúan el comportamiento de su panza.

"Estamos a un punto de cumplir un año de internación, el 23 de octubre. Primero en el San Lucas de Neuquén y luego en el Hospital Italiano". Pamela Domínguez, mamá de Felipe.

Tuvieron que ponerle un botón gástrico porque no descubren todavía cuál el problema por el cual no funciona adecuadamente su estómago. No obstante, el dispositivo fue eficaz y en poco tiempo Felipe pudo absorber nutrientes y comenzar a ganar peso. Inclusive, pudieron retirarles algunas drogas con efecto anticonvulsivo en dosis muy altas; y desde entonces, ha tenido avances muy significativos.

"Cada día está mejor", asegúró su mamá. Felipe, que sufrió varios ACV durante su internación, enfrenta hoy algunas dificultades motrices, pero sorprende con sus logros. "Es como un bebé aprendiendo a gatear, ojalá a caminar. Lo vamos descubriendo junto a los médicos", explicó.

Usa un chaleco especial que le ayuda con la postura y, aunque estuvo casi un año postrado, volvió a moverse y a jugar en el piso. "Está recuperando la infancia de cualquier niño que no tuvo durante ese tiempo", resumió su madre.

Por supuesto que el regreso al departamento, donde viven provisoriamente, a media cuadra del Hospital Italiano, fue un momento cargado de emoción. "Fue una mezcla de muchas cosas: alegría, nervios, miedo", confesó Pamela. "Es que después de tanto tiempo con médicos a mano, pasar a tener toda la responsabilidad es fuerte. Pero acá están nuestras cosas, nuestros olores, y eso lo hizo sentirse en casa. Al fin estamos los cuatro juntos", agregó.

Cómo hicieron con un niño escolarizado y el trabajo

Acompañar a Felipe, además, implicó cambios radicales en su vida. No solo mudarse de ciudad. Mateo, su hermano, comenzó jardín de 4 años y, afortunadamente, le hizo muy bien. "Está mejor que nunca. Lo que necesitaba era tener a su hermano en casa", expresó Pamela, llena de ternura.

En tanto, su marido pudo seguir trabajando desde la virtualidad. Al respecto, la mujer destacó: " Mi marido sigue trabajando en la Mercantil Andina, toda la empresa se puso a predisposición, hasta que Felipe esté bien. Se han compartado excelentemente bien".

Ella, en cambio, trabajaba de forma independiente y decidió ocuparse de lleno a la crianza de sus hijos. Además, asumió un compromiso fuerte y activo para dar charlas y concientizar sobre la importancia de donar órganos. "Hay que seguir visibilizando la problemática y contar la historia del donante Luca Ferragut (el niño que vivía en Plaza Huincul)", expresó Pamela.

Pero tal vez el aprendizaje más profundo para esta familia haya sido poner en valor más que nunca lo esencial de la vida. "Esta experiencia nos enseñó a levantar más la vista, mirar a los hijos, disfrutar de la pareja, valorar eso que tenemos y construimos día a día", manifestó.

El próximo paso para Felipe será retirar la traqueotomía, una meta cercana que los llena de esperanza. "Va por buen camino, lo va a lograr", afirmó su mamá. Después de eso, los médicos seguirán evaluando su evolución digestiva.

"Queremos volver a casa"

Aunque la familia está contenida en Buenos Aires, el corazón de los cuatro late en Neuquén. "Estamos desesperados por volver a casa", confesó Pamela, y más adelante agregó: "Están nuestros amigos, la gente que nos acompañó...nosotros hicimos de Neuquén un hogar. Allí nació Felipe, creció Mateo. Ojalá pronto podamos regresar".

Después de un año de internación, cuatro meses de trasplante y una vida entera de esperanza, la familia Palagani Domínguez celebra el reencuentro más esperado: el de lo simple y estar juntos de nuevo los 4, bajo un mismo techo.

"Siempre nos preguntaban cuál era el sueño cuando terminara lo que estqamos viviendo con Felipe. Y nuestro sueño más grande era volver a tomar mate los cuatro en el sillón, mirando tele. Para nosotros era muy valioso recuperar ese momento, lo más sencillo de la vida. No soñabamos demasiado. Era eso, que Mateo tenga a su hermano, Felipe su corazón y nosotros, los 4, tomando mate en el sillón". Pamela Domínguez.

La posibilidad de volver a Neuquén está cerca. Tal vez después que pase el verano 2026.