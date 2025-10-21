El desesperado pedido de la madre de la argentina desaparecida en España: "Que ella esté bien"

La mamá de Paola Mariana Lens, de 26 años, le contó a la prensa que su hija bloqueó a toda la familia de redes sociales. “Es todo llamativo y raro”.

Mariana tiene 26 años, sus familiares no tienen contacto con ella desde el 14 de octubre.

La desaparición de Paola Mariana Lens , una joven argentina de 26 años que viajó a España por motivos laborales, mantiene en vilo a su familia y a las autoridades. Desde el 14 de octubre no se tiene ningún rastro de ella, y los investigadores no descartan que haya sido secuestrada por una red de trata de personas .

Sus allegados iniciaron una intensa campaña en redes sociales para pedir colaboración internacional y dar con su paradero. El testimonio de la mamá.

Paola Mariana Lens , de 26 años y que vivía en Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires, había acordado un trabajo como niñera en Palma de Mallorca . Instalada allá, durante los primeros días mantuvo contacto con sus familiares y les contó cómo iba todo, hasta que la comunicación se cortó: la chica dejó de responder a los mensajes y llamados, y sus familiares no saben nada de ella desde el 14 de octubre .

En una entrevista con TN, Gabriela, la mamá de la joven desaparecida le contó a la prensa que su hija bloqueó a toda la familia de redes sociales. “Es todo llamativo y raro”.

“Hay un posteo de ella en Instagram que dice como que todo lo que se está diciendo es mentira, que están informando cosas que no son reales. Yo siento que lo que hago es lo que haría cualquier padre o madre que tiene una comunicación fluida con una hija que está en el exterior y que de repente se corta”, explicó la madre.

Y agregó: “Yo ya no sé qué puede ser verdad, qué puede ser mentira. Lo único que quiero es que ella esté bien y voy a parar con todo cuando yo la vea y vea realmente que está bien”.

La mamá contó que la comunicación con Paola se mantenía constante y reveló que “no hubo ninguna discusión”. Asimismo, remarcó que todo fue “abrupto“ y explicó que la joven cerró sus redes sociales como su cuenta de WhatsApp: ”Es todo llamativo y raro".

“Creemos que la secuestró una red de trata”

Luego de su llegada a Palma de Mallorca, además de las comunicaciones que mantuvo con su círculo íntimo, Mariana envió un video en el que se la ve caminando por la costanera, manda un beso e insinúa a través de un comentario que el día estaba algo fresco: “Hay gente en el agua y todo”. En las imágenes, la chica parece relajada y feliz.

Luego de una semana sin contacto, la hipótesis de su familia es sombría. “Creemos que la secuestró una red de trata”, sentenciaron.

El temor que invade a los Lens es que Mariana haya sido engañada, y que la versión sobre la familia alemana que la contactó haya sido una trampa. “Desinstaló el WhatsApp, borró a todos los familiares y a otros contactos de Instagram como para que sea imposible llegar a ella”, acotó Dolores.

Y amplió:“Alguien subió un video a su cuenta de Instagram diciendo que estaba todo bien, que no inventaran versiones falsas y demás. Las imágenes muestran una casa y un bebé, supuestamente de esta familia alemana. Pero es todo mentira. El video es viejo”.

El posteo fue acompañado del siguiente texto: “Agradezco todos sus mensajes. YO ESTOY BIEN! Me hicieron llegar audios y vídeos que no son ciertos y quiero decir que nada más alejado de la realidad. Yo estoy bien. Nunca pasó nada más que estar un tiempo incomunicada. Hubo gente que estuvo divulgando y tergiversando información. Estoy en Palma, trabajando con chicos y muy bien. Por favor dejen de divulgar información falsa”.