Desesperada búsqueda de tres amigas de 20 y 15 años: la escalofriante hipótesis que investigan

Fueron vistas por última vez hace tres días. No hay registros en las cámaras de seguridad y el temor crece.

El miedo crece entre las madres de las jóvenes desaparecidas, ya que "los tres teléfonos están apagados".

Mientras pasan las horas, crece la angustia por la búsqueda de tres jóvenes amigas de La Matanza , provincia de Buenos Aires. Ninguna de ellas contestan mensajes ni llamadas y sus celulares permanecen apagados. La última vez que tuvieron novedades de las chicas fue el pasado viernes 19 de septiembre por la noche.

Se trata de Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verri , también de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez , de 15 años. Sus desapariciones provocaron movilizaciones en la zona y una investigación policial que apunta a sus últimos movimientos. Según indicaron medios locales, la última vez que se las vio fue en la rotonda de La Tablada, en Ciudad Evita.

Brenda es madre de un bebé, iba a la casa de su prima Morena, y se sumó a este encuentro Lara, amiga de ambas. Stela Maris, la mamá de Lara, la más chica de las desaparecidas, habló con la prensa y afirmó: " No tengo ninguna respuesta, nada . Tengo unas cámaras que no apuntan al lugar donde Lara supuestamente se subieron las chicas, y no nos mostró nada todavía la policía".

chicas desaparecidas la matanza

Las chicas tienen sus celulares apagados

Paula, la madre de Brenda, contó - en diálogo con Crónica -que las joven se encontrarían con una persona "que las pasaba a buscar por la rotonda. Salieron del domicilio de Morena, se fueron a encontrar y después no sabemos más nada. El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay versiones que están en una Quinta en Canning, en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador".

El miedo crece aún más entre las madres de las jóvenes desaparecidas, ya que "los tres teléfonos los tienen apagados. En la comisaría no nos dicen nada".

Por otro lado la madre de Morena, Sabrina, expresó: "Ninguna de las tres hacen esto, no sé que pensar. Pueden llegar a contestar tarde, pero a mí me tiene que contestar: aunque tiene 20 años, siempre me contesta. Jamás apaga el celular. Salieron de casa, no iban a un boliche, solo a un bar con una persona, no sé más nada".

La escalofriante hipótesis sobre su desaparición

Una versión que resuena en medio de la investigación, señala que las dos chicas mayores brindaban servicios de trabajo sexual en la zona de Flores y que esa tarde esperaban encontrarse en la estación de servicio con un cliente, quien pagaría 300 dólares. Ni la Justicia ni la Policía de la Provincia de Buenos Aires confirmaron oficialmente esa hipótesis, pero la línea es considerada por estas horas y podría ser el motivo de su desaparición.

Las madres de Brenda y Morena confirmaron a los investigadores el tipo de actividad laboral de sus hijas, aunque la prioridad de las familias sigue siendo encontrarlas.

busqueda la matanza

"Las estamos buscando por todos lados, pero al momento no hay nada concreto", aseguraron fuentes ligadas a la investigación a medios locales.

El fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere, es quien tiene a su cargo la investigación del caso, caratulado en principio como averiguación de paradero. Junto a la Policía se encuentran recolectando información sobre los pasos que dieron las jóvenes antes de desaparecer.