Tensión en Mendoza: un camión con carne volcó y la gente intentó saquearlo

El transporte de cargas sufrió un impresionante vuelco en Guaymallén, Mendoza. Hubo incidentes con la Policía, que intentó evitar el robo.

Un insólito episodio tuvo lugar este lunes al mediodía en la ciudad de Guaymallén, Mendoza. Un camión que transportaba carne volcó antes de cruzar un puente y quedó dado vuelta sobre una calle, complicando el tránsito y creando un gran caos en la zona.

Según indicaron fuentes policiales, el i mpactante vuelco se generó luego de que el conductor de un utilitario Peugeot Partner, que se dirigía al este, pinchó una rueda, situación de emergencia que lo llevó a impactar a un camión que iba en la misma dirección , indicaron testigos del accidente.

A raíz del choque, el chofer del transporte de carga perdió el control en la zona del puente del Acceso Este , destrozó la defensa metálica y se precipitó al vacío hacia Cañadita Alegre, justo cuando nadie pasaba por la calle, tanto peatones como vehículos.

Embed - Camión cayó del Acceso Este: los vecinos desbordan el vallado para hacerse con la carne

Enfrentamientos con la gente que quería robar carne

El camión tuvo que ser custodiado por efectivos de la Policía de Mendoza e Infantería cuando una multitud comenzó a agruparse en el lugar para llevarse algo de carne. Inmediatamente, comenzaron a dispersarlos lanzando balas de goma y gases lacrimógenos, mientras los vecinos del lugar arrojaban piedras para poder llevarse el cargamento.

En pocas horas, un grupo numeroso se había congregado alrededor del vehículo accidentado y reclamó acceder a la mercadería, aduciendo razones vinculadas a la difícil situación económica y la imposibilidad de adquirir este tipo de alimentos.

Embed - Tiros, gases lacrimógenos y piedrazos: camión que cayó con carne en el Acceso Este

En tanto, el conductor del camión quedó atrapado por un momento en el vehículo, pero con ayuda de personas que se acercaron pudo salir a los pocos minutos. Rápidamente, fue asistido por Emergencias en el lugar, ya que había sufrido politraumatismos, pero se encontraba fuera de gravedad. A su vez, el chofer de la camioneta utilitaria también fue atendido en el lugar y sus heridas fueron calificadas como leves.

"Afortunadamente, no había ninguna persona circulando por el lugar", expresó el subdirector de Seguridad Vial de la Municipalidad de Guaymallén y agregó: "Los peritos se encuentran trabajando en el lugar pero en principio, el accidente se habría producido por un desperfecto en la rueda derecha del vehículo utilitario, la cual se habría desprendido haciendo que el conductor pierda el dominio del rodado".

carne camion Mendoza

Secuestraron más de 3.000 kilos de carne que tenían como destino a Neuquén

Una camioneta Ford Cargo 1722 fue detenida en la madrugada del sábado por personal del puesto policial de Pata Mora en Rincón de los Sauces, casi al límite con la provincia de Mendoza. El puesto de control logró detener el contrabando de carne con hueso ilegal que llegaría a Neuquén.

El procedimiento se realizó en el marco del plan de seguridad Lanín Antu, un operativo de control de rutina realizado por personal del destacamento y en colaboración de agentes del CIPPA (Centro de Inspección de Productos de Procedencia Animal).

Como resultado, secuestraron una importante carga de carne que intentaban ingresar de forma ilegal a la provincia de Neuquén. El vehículo transportaba, según se pudo indicar tras la inspección, carne vacuna con hueso, puntualmente costillares. El ingreso de este corte de carne vacuno está estrictamente prohibido en territorio neuquino debido a normativas sanitarias vigentes. Ante esta situación, se dio aviso al CIPPA, quienes arribaron al lugar y continuaron con los trámites de rigor.