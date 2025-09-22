CALF a la vanguardia por un futuro energético sostenible

Resaltaron el compromiso de la provincia en materia de energías renovables, la importancia de contar con un marco normativo que acompañe este desarrollo.

El presidente de CALF Marcelo Severini participó este lunes del Congreso Neuquino de Transición Energética que se realizó en la Legislatura de la Provincia y donde se firmó el acta “Compromiso Energético 2030” , un documento que marca un hito para la provincia y establece las bases para orientar a Neuquén hacia un futuro energético sostenible.

La apertura del Congreso estuvo a cargo del diputado Francisco Lepore, el presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Mario Moya y Severini.

Los oradores resaltaron el compromiso de la provincia en materia de energías renovables, la importancia de contar con un marco normativo que acompañe este desarrollo y el impulso a proyectos y acciones estratégicas que fortalezcan las transiciones energéticas.

Severini, sostuvo que “la provincia de Neuquén tiene un enorme potencial en recursos renovables y nos sentimos en la obligación de ponerlos en valor, ponerlos a producir para que la transición energética hacia energías limpias sea una realidad.”

“Actualmente, la cooperativa está desarrollando un parque solar -agregó-. Ya tenemos el proyecto definido para hacer en conjunto con la Municipalidad de Neuquén un parque solar de 50 megavatios, que está próximo a licitarse en su primera etapa”.

CALF (1)

Agregó que “hemos creado dentro de la cooperativa una nueva unidad de negocios, una nueva unidad de servicios que le va a permitir a los más de 100.000 socios, usuarios de la cooperativa, poder tener instalados paneles solares para su autoconsumo y eventualmente para poner en valor de venta si tienen algún excedente.”

Por su parte, Moya, subrayó los avances actuales al decir que “estamos trabajando en generación distribuida y en iniciativas conjuntas con CALF. Además, junto al Banco Provincia del Neuquén estamos impulsando líneas de financiamiento para que cada vez más neuquinos puedan acceder a la posibilidad de convertirse en usuarios generadores”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nogueiranqn/status/1970216806057926846&partner=&hide_thread=false Congreso Neuquino de Transición Energética

Organizado por @EPEN_Informa , @CalfNeuquen y la @LegislaturaNqn reunió a referentes, instituciones y especialistas de primer nivel para proyectar un futuro energético más sostenible, diverso y competitivo.



Participe como… pic.twitter.com/7zLnOJjWZZ — Santiago Nogueira (@nogueiranqn) September 22, 2025

El Acta “Compromiso Energético 2030” fue rubricada por los presidentes del EPEN y de CALF, así como también el ministro de Planificación y Modernización, Rubén Etcheverry, la diputada provincial Cielubi Obreque, el diputado César Gass, la diputada Mónica Huanque y la directora por el Ejecutivo del EPEN Agustina Barahona.

El Congreso cuenta con paneles y mesas de trabajo que reúnen a especialistas de distintas provincias, instituciones académicas y referentes del sector. El Panel 2, denominado “El Desafío Energético en Neuquén” se desarrolló con la participación por CALF de Nicolás Autiero, en calidad de moderador, mientras que como oradora lo hace Florencia Panelli Quiroga. También integran el panel Cecilia Argañaraz (EPEN) y la diputada provincial Obreque.