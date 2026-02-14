Inserción laboral: ISAC habilitó las preinscripciones para sus cursos gratuitos de formación

El instituto de CALF ofrece diez alternativas en capacitaciones para la población. Entérate cuáles son y cómo anotarte.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó que su instituto abrirá las preinscripciones para cursos gratuitos de inserción laboral en los próximos días. Desde el organismo, comunicaron que este año ofrecerán más de 10 capacitaciones distintas orientadas a garantizar un empleo a la población.

El Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC) realizará el próximo lunes 23 y martes 24 de febrero las primeras inscripciones a las ofertas que brindan. Cabe destacar que todas las propuestas se dictan bajo convenio con el Consejo Provincial de Educación.

Desde la cooperativa, recordaron que el trámite para cada interesado es personal y presencial en la sede del ISAC, que está ubicada en el primer piso de la calle Mitre al 677. Además, aclararon que no es necesario presentar documentación al momento de anotarse; sin embargo, deberán completar la ficha correspondiente para luego presentarse al examen en la fecha que se les asigne.

Asimismo, el área de Capacitación organizó una charla informativa con el objetivo de brindar información detallada sobre contenidos, modalidades y horarios. La misma se realizará en dos oportunidades, el miércoles 18 y jueves 19 de febrero a las 19.30 horas, en el Salón Socios Fundadores de Mitre al 675.

cursos isac calf

Una amplia oferta de capacitaciones

En un comunicado, la Cooperativa informó los diferentes cursos disponibles para el ciclo 2026. Entre las variadas propuestas se encuentran auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias, en dos turnos, vespertino y tarde; montador electricista domiciliario, electricista industrial y electricista en inmuebles.

Además, quienes gusten de otras opciones pueden elegir la formación de instalador de sistemas solares fotovoltaicos, una alternativa energética que se ha puesto en auge en la última década.

El ISAC brinda también clases de operador de informática para administración y gestión, educación financiera, secretariado jurídico, auxiliar administrativo contable y, por último, especialización en domótica aplicada.

Cooperativa Calf Calfibra Fiesta Confluencia (2)

Capacitaciones gratuitas

Cabe destacar que todas las capacitaciones que dicta CALF a través del ISAC se realizan de forma completamente gratuita y cumplen un profundo rol social. Desde los dos organismos resaltan que el objetivo es brindar herramientas concretas a la comunidad neuquina para facilitar la inserción en el mercado laboral.

Asimismo, apunta a contribuir a mejorar la calidad de vida de cada persona, tanto a nivel individual como familiar.