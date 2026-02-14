Vuela, vuela: liberaron a un cóndor ándino rescatado en el norte de Neuquén

El animal estuvo un mes en periodo de recuperación. Este viernes fue liberado en la localidad de Huinganco.

El animal fue rescatado a comienzos de año y este viernes fue liberado en su hábitat.

Una vez más, la Dirección Provincial de Fauna demostró su compromiso con la preservación de la vida silvestre de Neuquén . En esta oportunidad, este viernes liberaron a un cóndor que había sido rescatado tiempo atrás en el norte.

El ejemplar fue encontrado por personal del área en la localidad de Huinganco con varias heridas y permaneció un mes en etapa de recuperación . Durante este periodo recibió tratamiento médico especializado en Buenos Aires , debido a algunos golpes, y tras tener su alta, fue devuelto a su hábitat natural.

El director provincial de Fauna , Nicolás Lagos , informó que el animal había sido hallado los primeros días de enero por personal del área en una cancha de fútbol. “Estaba bastante golpeado y no podía volar. Los chicos lo capturaron y se lo trasladó hasta Chos Malal”.

En relación a su tratamiento, explicó que “luego de rescatado, se realizó el contacto con la Fundación Andina y con Temaikén para poder llevarlo a hacerle todos los estudios”. El cóndor fue recibido en la provincia de Buenos Aires, donde le efectuaron radiografías y curaciones”.

condor liberado nqn 2

Finalmente, este viernes fue trasladado de regreso a la región y se dispuso el operativo para su liberación.

Liberado en su hábitat

Respecto al despliegue realizado por el personal de la dirección, Lagos detalló que “se hizo todo el operativo para trasladarlo hasta Chos Malal y se liberó ahí en cercanías de Huinganco de vuelta”. “Es una alegría enorme poder hacer el trabajo bien y que el cóndor pueda volver en buen estado a su lugar”, destacó.

“Es un cóndor juvenil, que estimamos que tiene unos dos años de edad más o menos, seguramente que estaba dando sus primeros vuelos”, relató en cuanto al ejemplar liberado. “Es un cóndor juvenil, que estimamos que tiene unos dos años de edad más o menos, seguramente que estaba dando sus primeros vuelos”, relató en cuanto al ejemplar liberado.

Por último, el funcionario remarcó que “este es el resultado de una gestión presente, que no escatima en esfuerzos logísticos cuando se trata de proteger nuestro patrimonio natural”. Y agregó que “verlo desplegar sus alas sobre el cielo de Neuquén es la prueba de que, cuando trabajamos con profesionalismo y pasión, los resultados llegan”.

condor liberado en el norte neuquino

Emblema cordillerano

El cóndor andino (Vultur gryphus) es una de las especies más emblemáticas de la cordillera y de la provincia de Neuquén. El animal habita principalmente en zonas de alta montaña, volcanes y áreas abiertas que facilitan su planeo.

Según los especialistas, puede alcanzar un tamaño superior a los tres metros y cumple un rol fundamental en el ecosistema, al alimentarse de carroña y contribuir a la limpieza natural del ambiente. En nuestra provincia, su presencia es monitoreada a través de censos oficiales y programas de conservación, debido a que se trata de una especie protegida.

Las autoridades advierten que, aunque se trata de un ave silvestre, puede presentar conductas de habituación al ser humano, generalmente asociadas a la cercanía frecuente de personas o a la disponibilidad de alimento. En caso de encontrarse con un ejemplar, recomiendan no acercarse, no alimentarlo y mantener siempre la distancia, para evitar alterar su comportamiento natural y garantizar su conservación a largo plazo.