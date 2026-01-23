Flor de susto: pasaban la tarde en el lago y se encontraron con un puma

El animal fue visto este jueves en las bardas del lago Ezequiel Ramos Mejía en Picún Leufú. Los vecinos alertan a la población por la peligrosidad del felino.

La presencia de un puma en el lago Ezequiel Ramos Mejía, en la localidad de Picún Leufú , generó preocupación entre los vecinos y visitantes que concurren habitualmente al lugar. El animal fue descubierto por un vecino en el sector conocido como la bajada de “La Peta”, un área frecuentada por familias, especialmente los días de altas temperaturas.

El hecho ocurrió este jueves , cuando Sebastián Fernández visitaba la zona junto a su hija, su sobrino y su madre para pasar la tarde en el lago. En un momento, al alejarse brevemente del grupo, advirtió un movimiento extraño cerca de una bajada de agua ubicada al pie de un acantilado. Al acercarse con precaución, confirmó que se trataba de un puma que permanecía quieto en el lugar .

Sorprendido, el vecino avisó a un conocido y juntos se aproximaron con cautela y lograron filmar al animal, que no mostró signos de agresividad. Posteriormente, Fernández decidió difundir las imágenes en redes sociales para dar a conocer la presencia del felino.

“El objetivo fue alertar a la gente, porque muchos vienen con chicos y por desconocimiento alguien podría acercarse”, explicó Fernández a LM Neuquén. “Nunca se sabe si el animal está herido o cómo puede reaccionar”, agregó.

Fuera de su hábitat

El hombre remarcó que no es habitual la presencia de pumas en la zona del lago, lo que refuerza la hipótesis de que el ejemplar habría sido desplazado de su hábitat natural. Según relató, otros vecinos comentaron que el animal habría sido visto días atrás.

"Se ve que lleva días en el lugar porque se veían los rastros en la zona", agregó. Esto incrementa el riesgo de encuentros con personas.

Fernández aclaró que no realizó una denuncia formal ni avisó inmediatamente a la Dirección de Fauna, por desconocer el procedimiento correspondiente. Sin embargo, manifestó su preocupación y pidió que las autoridades provinciales intervengan para evaluar el estado del puma y, de ser necesario, trasladarlo a un área segura, tanto para el animal como para la comunidad.

¿Dónde denunciar la presencia de animales salvajes?

Ante la presencia de este tipo de animales silvestres, es fundamental avisar de inmediato a la Dirección Provincial de Fauna, que depende de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. Las denuncias pueden realizarse al teléfono 299-449-5771, aportando la mayor cantidad de datos posibles, como la ubicación precisa, el horario y registros fotográficos o audiovisuales.

En casos donde el animal represente un riesgo inmediato para la población, especialmente en espacios públicos y recreativos con alta concurrencia de familias y niños, también se recomienda comunicarse de forma urgente con el 911 o con la comisaría más cercana, para que se active un operativo preventivo y se articule la intervención con el área de Fauna.

Las autoridades insisten en no acercarse ni intentar interactuar con el animal, ya que puede reaccionar de forma imprevisible y poner en peligro tanto a las personas como al propio ejemplar.