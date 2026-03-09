El PJ neuquino busca candidato: urgente reemplazo y crece la interna tras la caída de José Asaad

La Cámara Nacional Electoral lo expulsó y ahora el espacio Peronismo Territorial debate si corre la lista o cambia candidato en la interna del 15 de marzo.

José Asaad, intendente de Vista Alegre. Uno de los pocos peronistas que cagó una intendencia en Neuquén.

El fallo de la Cámara Nacional Electoral que anuló la resolución de la jueza federal electoral de Neuquén , Carolina Pandolfi , impactó de lleno en la interna del Partido Justicialista y dejó fuera de carrera a uno de los aspirantes a conducir el partido en la provincia. Se trata del intendente de Vista Alegre , José Asaad , quien ya no podrá competir en la interna prevista para el 15 de marzo.

Asaad encabezaba la Lista 17 Peronismo Territorial, un espacio que nuclea mayoritariamente al peronismo que en 2023 se plegó al Frente Neuquinizate del gobernador Rolando Figueroa, aunque también había logrado sumar adhesiones de algunos militantes del sector que responde al exsenador Oscar Parrilli , a partir de un acuerdo alcanzado hace poco más de un mes.

El tribunal electoral nacional resolvió aplicar el artículo 28 de la carta orgánica del PJ , que establece expulsiones automáticas para aquellos afiliados que hayan participado en elecciones por otros partidos, frentes o alianzas. Con ese criterio quedaron alcanzados varios dirigentes, entre ellos Asaad, quien aspiraba a presidir el partido en Neuquén.

Lista Peronismo Territorial José Asaad La lista 17 Peronismo Territorial del Partido Justicialista que llevaba a José Asaad como presidente del PJ neuquino. Los que le siguen en la lista, eran aliados de Oscar Parrilli. ¿Sigue la interna?

La resolución modificó de golpe el escenario interno del peronismo neuquino. En cuestión de horas, dentro de la lista 17 comenzó a debatirse quién podría reemplazarlo como candidato si finalmente se produce un corrimiento en la nómina presentada ante la Justicia Electoral.

Mientras tanto, en carrera quedó la Lista 10 Peronismo para la Victoria, apalancada por el parrilismo, cuyo candidato es el exintendente de Junín de los Andes Juan Domingo “Chule” Linares. En cambio, la Lista 45, en la que iba el dirigente de la UOCRA César Godoy, quedó fuera de competencia luego de no alcanzar los avales necesarios y tras una fuerte impugnación que fue aceptada por la Justicia Electoral.

Una trayectoria peronista, pero sin liderazgo interno

Asaad está afiliado al peronismo desde 1997 y su militancia comenzó junto a su padre, Carlos Antonio Asaad, un dirigente de peso en el PJ neuquino que fue diputado provincial entre 1995 y 2003, durante el auge del expresidente Carlos Saúl Menem.

Sin embargo, pese a los años dentro del movimiento, Asaad hijo nunca logró consolidarse como un referente fuerte dentro de la estructura partidaria provincial. No ocupó cargos partidarios relevantes y su actividad política se desarrolló más bien en ámbitos vinculados a la gestión y al sector productivo.

Durante años trabajó en la Legislatura provincial, también en una conocida empresa familiar y, en la etapa más reciente, se desempeñó como productor agropecuario en su chacra de la calle 15 en Vista Alegre.

PJ figueroa José Asaad.webp José Asaad junto a otros peronistas que se sumaron al Frene Neuquinizate. Ana Servidio aparece entre las expulsadas del PJ. No así Tanya Bertoldi, porque no estuvo en ninguna lista por fuera del peronismo. Incluso puede compatir por ese espacio aún.

Su recorrido político estuvo más ligado al plano local. De hecho, fue vicepresidente de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA) hasta hace un par de años y muchas veces quedó en un segundo plano dentro de las discusiones internas del PJ.

Por eso, la posibilidad de competir por la presidencia del partido aparecía como una oportunidad para proyectarse dentro del peronismo neuquino. Pero la resolución de la Cámara Electoral terminó por frustrar esa aspiración.

El debate por el reemplazo: "No confían mucho..."

Ante este escenario, dentro del sector Peronismo Territorial se analiza cómo continuará la lista 17 y quién podría asumir la candidatura.

Si se aplica el corrimiento natural, la primera opción sería Anahí Valdés, quien actualmente trabaja en ANSES de Zapala y hasta hace poco tiempo estaba vinculada al sector Peronismo para la Victoria, que responde a Parrilli. De hecho, existen videos de reuniones recientes donde se la ve participando de actividades políticas y saludando al propio senador.

Por ese motivo, su eventual postulación genera resistencias internas -o al menos un fuerte debate- dentro del espacio, según pudo saber LM Neuquén. De acuerdo con fuentes partidarias, en una reunión realizada tiempo atrás en el gremio La Bancaria, Valdés habría reclamado la expulsión de todos los peronistas que se alejaron del partido para acompañar al gobernador Figueroa. Incluso habría planteado la posibilidad de expulsar al propio Asaad, algo que finalmente ocurrió en un Congreso Provincial del PJ realizado el 17 de mayo de 2025.

Anahí valdez - saludo Oscar Parrilli Anahí Valdez, quien suena como candidata a presidenta del PJ neuquino por el espacio Peronismo Territorial tras la caída de José Asad, hasta hace pocos meses estaba en el sector de Oscar Parrilli.

Ese antecedente genera desconfianza dentro de algunos sectores del armado. “No confían mucho en ella, porque era la que más promovía que los echen a todos los rolistas, incluso a Asaad”, resumieron desde el entorno partidario consultado.

Sin embargo, por el corrimiento natural de la lista, Valdés figuraba segunda detrás de Asaad como candidata a vicepresidenta del Consejo Provincial del PJ.

La alternativa de Lucas Riquelme

El tercer nombre que aparece en la lista es el dirigente de Plottier Lucas Riquelme, quien figura como vicepresidente segundo.

Riquelme supo tener cercanía con el senador Oscar Parrilli, especialmente cuando trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia durante los gobiernos kirchneristas. Además, mantiene vínculos políticos con la actual senadora Alicia Kirchner.

Lucas Riquelme Lucas Riquelme es otro de los que suena para presidir el PJ. Está tercero en el corrimiento de la lista 17 de Peronismo Territorial.

En caso de que Valdés no avance o surjan nuevas objeciones, su nombre aparece como otra alternativa dentro del armado de la lista 17. En otras palabras, los posibles reemplazantes de Asaad provienen de sectores que no estuvieron originalmente en el núcleo duro del espacio que impulsó su candidatura.

El caso de Esteban Cimolai: ¿Estaba afiliado?

Entre los dirigentes alcanzados por la resolución judicial también figuraba Esteban Cimolai, actual intendente de Centenario.

Cimolai asumió su primer mandato (2016-2019) de la mano de su mentor político Javier Bertoldi, con la estructura del PJ. Sin embargo, tras asumir se distanció del partido.

Más tarde impulsó el partido vecinal Somos Centenario, con el que buscó su reelección en 2019. Actualmente está afiliado a Comunidad, el partido base del frente La Neuquinidad. Hoy Cimolai no figura en los padrones de afiliados del PJ, aunque apareció dentro de la resolución de expulsiones por haber competido en elecciones por fuera del partido. Es que también compitió en 2023 y le ganó a Bertoldi, precisamente con ese espacio: Somos Centenario.

Somos Centenario

En cambio, Asaad sí mantiene su afiliación histórica al peronismo, pese a haber quedado fuera de la competencia interna.

Con la interna del 15 de marzo cada vez más cerca, la lista Peronismo Territorial deberá resolver rápidamente quién tomará la posta tras la caída de Asaad.