Con qué Legislatura se encontrará Rolando Figueroa este año

La creación de un interbloque opositor, integrado por algunos legisladores que eran aliados, más dos salidas del bloque oficialista, modificaron el mapa de la Cámara.

El gobernador Rolando Figueroa tendrá una Legislatura algo menos amigable en este 2026, a partir de algunas bajas que se dieron dentro de su espacio y la conformación de un interbloque opositor que podría complicar el tratamiento de algunos proyectos que busque impulsar el Ejecutivo.

Esto último no se dará en las sesiones pero sí estaría en condiciones de generarse en el ámbito de alguna comisión, paso central para que un proyecto obtenga despacho y llegue para su sanción al recinto.

En ese recinto, de estar todos los diputados y diputadas presentes, el gobernador cuenta entre el bloque oficialista de Comunidad y los partidos aliados al gobierno provincial con 25 votos, contra 10 que podrían definirse como oposición.

Es decir, tiene, en principio, la cantidad necesaria para, incluso, poder lograr el tratamiento sobre tablas de un determinado proyecto y le sobran para la sanción de cualquier norma que requiera mayoría simple.

Pero en algunas comisiones la suma de los bloques opositores (muchos unipersonales) podrían alcanzar los seis legisladores, de un total de 14, lo que obligaría al oficialismo y aliados a tener que asegurar presencia casi plena de sus legisladores para no perder una votación en ese ámbito (la mayoría se obtiene con ocho votos).

Las comisiones más complicadas serán la D (Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología), la E (Producción, Industria y Comercio) y, en menor medida, la C (Desarrollo Humano y Social), la H (Medio Ambiente y Recursos Naturales) y la K (Parlamento Patagónico y Mercosur).

En la D, la oposición cuenta con seis legisladores: César Gass (UCR. Juntos por el Cambio) María Cecilia Papa, Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén), Julieta Ocampo (Frente de Izquierda) y Lorena Parrilli (Unión por la Patria). Lo mismo que en la E, con Brenda Buchiniz (Cumplir) y Darío Martínez (Unión por la Patria) en lugar de Julieta Ocampo y Lorena Parrilli. A su vez, en las comisiones C, H, y K, la oposición tendrá cinco integrantes.

La ventaja para el oficialismo se dará en las comisiones más importantes, como la A (Asuntos Constitucionales) y la B (Presupuesto y Hacienda), donde entre el bloque de Comunidad y los aliados sumarán 11 legisladores contra 3 de la oposición.

interbloque legislatura

Bloques, partidas y alianzas

El bloque oficialista de Comunidad hoy lo integran cinco legisladores: Luz Ríos, Yamila Hermosilla, Matías Martínez, Ernesto Novoa (presidente del bloque) y Zulma Reina.

Como aliados, están los diez diputados y diputadas del MPN: Ludmila Gaitán, Gabriel Álamo (presidente de bloque), Ramón Fernández, Daniela Rucci, Paola Cabeza, Patricia Fernández, Gerardo Gutiérrez, Cielubi Obreque, Juan Sepúlveda y Claudio Domínguez.

También el bloque de Fuerza Libertaria (con Guillermo Monzani y Alberto Bruno), los cuatro legisladores del PRO (Marcelo Bermúdez, Damián Canuto, Verónica Lichter y María de las Mercedes Tulián) y los bloques unipersonales de Gissellle Stillger (Arriba), Carlos Cogiola (Neuquén Federal), Francisco Lepore (Avanzar) y Carina Ricomini (Juntos).

El año pasado, en Comunidad se dio la salida de Federico Méndez y Mónica Guanque, que conformaron un bloque propio, al que denominaron “Democracia Neuquén”, y al que después se integró Cecilia Papa (se fue de Fuerza Libertaria).

Para este año, estos tres legisladores se sumaron a un interbloque opositor al gobierno provincial, conformado por Brenda Buchiniz (Cumplir) y César Gas (UCR-Juntos por el Cambio).

El resto de la oposición la completan el bloque de Unión por la Patria (Lorena Parrilli, Osvaldo “Pampa” Peralta y Darío Martínez), además de Julieta Ocampo y Andrés Blanco (Frente de Izquierda).

Legislatura - Inici de sesiones (22)

La actividad que se viene

Durante su discurso en la apertura del 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador Rolando Figueroa anunció la presentación de siete proyectos de ley que marcarán el debate legislativo durante este 2026. Además, adelantó la elevación de otras iniciativas durante los próximos meses.

Entre los proyectos ingresados por mesa de entrada figuran la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y del Régimen Provincial de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas.

También la puesta en marcha de un régimen integral para la protección y uso sustentable de las tierras productivas; para implementar exámenes toxicológicos y un plan de protección integral de los trabajadores del sistema de salud. Junto a un proyecto para actualizar el Código de Procedimiento Minero y otro para crear la Universidad Provincial de las Artes y la Cultura (UPAC).

En su discurso, Figueroa adelantó que en el transcurso del año elevará otros proyectos, como la consolidación del Eje Vial Norte–Sur (denominado Camino de la Fe), para impulsar la actividad y cuidar los recursos naturales de la provincia.

Otras dos iniciativas para los planes de manejo de áreas naturales protegidas como Auca Mahuida y Domuyo; la creación de la Agencia de Recaudación de Neuquén -ARNeu-, que unificará en un solo organismo a las Direcciones Provinciales de Rentas y la de Catastro; y un nuevo marco normativo para la explotación de gas natural con destino GNL (Gas Natural Licuado).