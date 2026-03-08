Horóscopo: qué dicen los signos para este domingo 8 de marzo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Este domingo 8 de marzo el horóscopo nos dice que será un día ideal para la instrospección y la reflexión. Es un día de “conexión” con tu propio ser.

La energía te lleva a poner prioridad a tus metas profesionales y personales, las salidas con amigos serán más provechosas en grupos pequeños, donde puedas hablar y escuchar. En el amor, es momento de soltar apegos y sanar vínculos.

La conjunción entre venus y Saturno te invita a mirar hacia dentro y a poner límites saludables. Podrías sentirte más reservado o reflexivo en temas afectivos. No es momento de impulsos, sino de madurez emocional. Aprendés que amar también es respetar tus tiempos y necesidades.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

Venus, tu regente, se une a Saturno y te vuelve más consciente de tus vínculos y proyectos compartidos. Deseás estabilidad, pero también autenticidad. Las amistades o grupos que no vibran contigo podrían alejarse. Lo que permanece, se fortalece con propósito.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Este tránsito entre venus y Saturno toca tu zona profesional y te lleva a poner en orden tus metas. Puede sentirse exigente, pero es una oportunidad para consolidar algo importante. La valoración de tu trabajo y tu imagen se redefine. Venus te recuerda que el éxito también necesita alma.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Saturno y Venus se encuentran en una zona de expansión, abriéndote a una nueva comprensión del amor. Buscás relaciones con sentido, aprendizajes que dejen huella. Podrías sentir el llamado a comprometerte con algo más grande: una fe, un camino, una verdad.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

El encuentro entre Venus y Saturno te lleva a mirar tus emociones más profundas. Es momento de soltar apegos, sanar vínculos o transformar la manera en que compartís la intimidad. No temas a la vulnerabilidad: lo que se construye desde la honestidad, perdura.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

La conjunción de venus Saturno se da frente a tu signo, marcando un punto crucial en tus relaciones. Las pruebas pueden revelar quién está dispuesto a crecer contigo. Si hay compromiso, el amor se solidifica; si no, el vínculo puede enfriarse. Elegí relaciones donde la ternura y la responsabilidad caminen juntas.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Venus, tu regente, se une a Saturno y pone el foco en tu vida cotidiana. Aprendés a cuidar tu energía, a decir que no cuando algo te drena, y a poner amor en la rutina. Podrías asumir más responsabilidades, pero también descubrir placer en el orden y la constancia.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

La conjunción venus saturno despierta tu creatividad y tus emociones más intensas. Es posible que revises cómo das y recibís amor. Saturno te pide madurez y estructura en lo afectivo; Venus te recuerda que el amor verdadero necesita tiempo para florecer. No temas construir a largo plazo.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Saturno y Venus iluminan tu mundo interior. El hogar, la familia o los afectos del pasado pueden ocupar tu mente. Es momento de sanar viejas heridas y establecer bases sólidas en tu vida emocional. El amor se vuelve abrigo, no impulso.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Con Saturno como tu regente, la conjunción con venus te favorece para dar forma a palabras y compromisos. Las conversaciones con seres queridos se vuelven más serias, más reales. Podrías sellar un acuerdo, una promesa o una decisión importante. La palabra es semilla.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

El encuentro entre Saturno y Venus te invita a replantear tu valor y tu relación con el dinero. Buscás estabilidad material y emocional. Es tiempo de poner orden en los recursos, pero también en lo que valorás de ti mismo. Lo que construyas ahora te dará seguridad duradera.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

La conjunción entre venus y Saturno ocurre en tu signo y marca un momento de madurez emocional. Sentís la necesidad de comprometerte con lo que amás, de poner estructura a tus deseos. Podría ser un tiempo de decisiones importantes en pareja o en proyectos personales. Lo que nace ahora, tiene cimientos firmes.