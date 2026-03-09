Así fue el impresionante incendio que provocó el derrumbe de un edificio histórico en el centro de Glasgow

El fuego comenzó en una tienda de vapeo, se extendió a una estructura de 1851 y obligó a cerrar la estación de trenes más concurrida del país.

El fuego provocó el derrumbe de la cúpula de un histórico edificio de Glasgow.

Un impresionante incendio afectó un edificio histórico de Glasgow y provocó no solo el derrumbe de la icónica estructura , sino también el c ierre de la estación de trenes más concurrida de Escocia .

El fuego, en concreto, comenzó el domingo por la tarde en una tienda de vapeo ubicada en Union Street, en el centro de aquella ciudad escocesa, y se extendió rápidamente por un edificio comercial de cuatro plantas construido en 1851.

Las llamas continuaron durante la noche y, pese al trabajo de los Bomberos, terminaron provocando el colapso parcial de la estructura , incluida su cúpula.

La emergencia obligó a evacuar edificios cercanos, entre ellos el hotel Voco Grand Central, situado en las inmediaciones de la estación ferroviaria Glasgow Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MrNChance/status/2030773851915796757&partner=&hide_thread=false Here's how the fire in Glasgow city centre started. Does this business look legitimate to you? No signage. No company logos or advertisements.



Yookay vape shop has destroyed part of our cities history. This is spreading to Central station and the central station hotel. pic.twitter.com/JstSCCI1lf — No Chance (@MrNChance) March 8, 2026

Afortunadamente, a pesar de la magnitud del incendio y del colapso de parte de la estructura, las autoridades informaron que no se registraron víctimas.

Un amplio operativo para contener el fuego

Las primeras dotaciones del Servicio Escocés de Bomberos y Rescate acudieron al lugar tras recibir el aviso de un incendio en la planta baja del edificio. “Los bomberos acudieron a las 3:46 p. m. del domingo 8 de marzo”, expresó un portavoz de aquel organismo.

Oficialmente se informó que más de 60 bomberos participaron en las tareas de control del fuego y que el operativo incluyó el despliegue de 15 vehículos contra incendios y recursos especializados.

Las imágenes registradas durante la noche, muchas de las cuales se expandieron a través de las redes, mostraron el edificio completamente envuelto en llamas, incluida su estructura de techo en forma de cúpula.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StefSpodeUK/status/2030757608194204140&partner=&hide_thread=false UPDATE: Glasgow Central Station closed after city centre blaze



More than 60 firefighters are battling a major fire on Union Street in Glasgow city centre, hours after the blaze was first reported on Sunday afternoon.



The fire broke out in a four-storey commercial building… pic.twitter.com/8I2ChQVHkM — Stef Spode (@StefSpodeUK) March 8, 2026

Horas después, esa sección de la construcción terminó desplomándose debido a los daños provocados por el fuego.

Durante la madrugada del lunes, el Servicio Escocés de Bomberos y Rescate confirmó que los equipos continuaban trabajando en el lugar para extinguir completamente el incendio.

Las autoridades también recomendaron a los vecinos mantener las ventanas cerradas debido a la presencia de humo en el área cercana al incendio.

El servicio de trenes de Escocia quedó paralizado

La proximidad del incendio con la estación Glasgow Central obligó a las autoridades ferroviarias a suspender las operaciones.

La red National Rail informó que la estación permanecería cerrada y que los servicios ferroviarios continuarían interrumpidos mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

“Prevemos que las interrupciones en los servicios hacia/desde/a través de Glasgow Central continuarán al menos hasta el final del día”, se indicó en un comunicado oficial.

La estación Glasgow Central es la más transitada de Escocia y funciona como uno de los principales nodos ferroviarios del país. Debido al cierre, ningún tren pudo salir ni llegar a la terminal durante la emergencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/10MarXmen/status/2030771482876408199&partner=&hide_thread=false All my life memories visitimg the city of my grandparents, my parents my aunt's and uncles, my grandad having a pint in the station pub, all burnt down because our government seems to think it's suitable to put money laundering vape shops in our buildings.



Glasgow Central… pic.twitter.com/lpR93WUyRh — Marx Anthony (@10MarXmen) March 8, 2026

Los trenes que utilizan los andenes inferiores tampoco realizaron parada en la estación mientras continuaban las tareas de control del incendio y la evaluación de daños en las inmediaciones.

La empresa TransPennine Express informó que sus servicios entre Glasgow Central y Liverpool Lime Street, así como los que conectan con el Aeropuerto de Mánchester, no operarían durante la jornada.

También se reportaron retrasos y cancelaciones en servicios que conectan Edimburgo con el Aeropuerto de Newcastle y con el Aeropuerto de Mánchester en ambas direcciones.

El colapso de un edificio histórico

El edificio afectado fue construido en 1851 y albergaba varios comercios en sus plantas inferiores. El incendio destruyó una tienda de vapeadores, además de una peluquería y una cafetería ubicadas en los locales comerciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BenDC_/status/2030753354394042835&partner=&hide_thread=false COLLAPSED Glasgow Central fire on the Union Street facade.



We are losing our historic fabric at an alarming rate - this was an absolutely gorgeous building.



Something has to change. pic.twitter.com/6gQ3pdhDhj — Ben DC (@BenDC_) March 8, 2026

Además, obligó a evacuar el hotel Voco Grand Central y a establecer un perímetro de seguridad alrededor de Union Street mientras continuaban las tareas de los equipos de emergencia.

Hacia las 5 de la mañana, hora local, el operativo de los Bomberos seguía en marcha y las autoridades pedían a los residentes evitar la zona afectada.