Empiezan a debatir la creación de la Universidad de las Artes en Neuquén: los detalles del proyecto

Los diputados de la Comisión de Educación acordaron que van a invitar al debate a distintos actores del área para que hagan sus aportes.

A tan solo 4 días del anuncio del gobernador Rolando Figueroa, sobre un proyecto de ley por el que pretende crear la primera universidad provincial, los diputados de la Comisión de Educación abrieron el debate. Acordaron que van a convocar a distintos actores del área para que hagan sus aportes.

Se trata de la Universidad Provincial de las Artes y la Cultura (UPAC) , anunciada por Figueroa durante su discurso inaugural de sesiones ordinarias de la Legislatura. En esa oportunidad dijo que el proyecto lo pensó Reinaldo "Naldo" Labrín, ex director de la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos y referente de la cultura provincial, quien estaba en el recinto.

Hasta el momento, los estudiantes que quieren desarrollarse en el ámbito artístico y cultural deben buscar formación en otras provincias, por lo que este proyecto busca responder a esa demanda localmente.

En la comisión, fue la diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN) quien explicó que se trata de una herramienta para fortalecer la formación artística en la provincia y brindar nuevas oportunidades educativas.

La diputada comentó a LM Neuquén que propuso la convocatoria a la comisión de las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) para que se pueda avanzar en el tratamiento de este novedoso proyecto.

En tanto, la diputada Lorena Parrilli (UxP) destacó la importancia de convocar al debate a actores que ya estén en el tema y mencionó la posibilidad de convocar a autoridades del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), ubicado en la ciudad de General Roca, y de la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén para conocer su diagnóstico sobre la formación artística en la región y la demanda actual de carreras.

Qué propone el proyecto

El texto del proyecto establece la creación de la UPAC como persona jurídica pública, con autonomía institucional y académica, y con capacidad de autogobierno dentro de los límites de la normativa provincial y nacional vigente. Tendrá su sede central en la ciudad de Neuquén, pero con una lógica descentralizada y regionalizada que buscará articular su oferta con las distintas regiones educativas de la provincia.

Se tratará de una oferta académica con formación de pregrado y grado y con proyección a posgrado. Estará dividida en distintas facultades, por área, y con un enfoque “holístico” en la formación artística.

Dentro del proyecto hablan además de coordinar una articulación con el sistema universitario nacional para poder gestionar el reconocimiento oficial y la validez nacional de los títulos que expida.

El proyecto dedica un capítulo completo a garantizar la autonomía universitaria, tanto en el plano académico como en el económico-financiero. En ese sentido, establece que la UPAC podrá organizar su estructura académica y aprobar sus planes de estudio; definir políticas de investigación y extensión; establecer mecanismos internos de contratación y administración, en el marco de la Ley de Administración Financiera provincial; y al mismo tiempo, prevé mecanismos de control externo compatibles con su régimen de autonomía.

Cómo se financiará

En materia presupuestaria, la UPAC contará con una partida anual prevista en la Ley de Presupuesto provincial, aportes del Tesoro provincial o nacional, recursos propios derivados de servicios, ventas o explotación de bienes, donaciones, subsidios y otros aportes.

El proyecto establece que las leyes de presupuesto deberán prever incrementos anuales hasta consolidar la puesta en marcha de todas las carreras y estructuras institucionales.

Hasta tanto se asigne una partida específica, los gastos serán cubiertos con fondos que destine el Poder Ejecutivo.

La iniciativa crea una estructura de gobierno que deberá definirse en el Estatuto, pero fija como pautas mínimas contar con un órgano colegiado superior, una autoridad unipersonal ejecutiva y la participación de los distintos claustros universitarios.

comision de educación legislatura La diputada Lorena Parrilli (UxP).

Además, se crea un Consejo Social como órgano consultivo y de vinculación territorial, con participación de actores educativos, culturales y comunitarios de la provincia.

En la etapa inicial, el Poder Ejecutivo designará un rector o rectora organizador, que tendrá a su cargo la elaboración del proyecto institucional y del estatuto provisorio, además de realizar las gestiones ante los organismos nacionales para su reconocimiento formal.

En la exposición de motivos, el proyecto subraya que la provincia atraviesa un crecimiento demográfico, urbano y productivo que impacta en la demanda de educación superior, y señala que actualmente no existe una institución provincial universitaria que brinde formación sistemática en artes y cultura con estándares académicos plenos.

El texto argumenta que el talento y las trayectorias autodidactas resultan insuficientes cuando se requieren certificaciones formales para acceder a becas, concursos, circuitos profesionales o mercados culturales.

Además, plantea que las artes y las culturas no solo constituyen una expresión simbólica, sino que forman parte de un sector económico en expansión vinculado a las industrias creativas, que genera empleo calificado y dinamiza cadenas de valor.

Establece también que el ingreso a la carrera académica universitaria será mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición, con la meta de que, una vez normalizada la institución, al menos el 70% de la planta docente esté integrada por profesores designados por concurso.