Creatividad y estrategia de un juez: cómo se "cocinó" el fallo que expulsó a un violento de Neuquén

Jorge Sepúlveda, el juez que redefine la Justicia de Familia en Neuquén, tiene 10.000 audiencias en su haber, con fallos inéditos para resolver conflictos de violencia de género y brindar protección de los derechos de los niños.

"Nuestro rol no es investigar hechos, es pacificar conflictos", afirma a LM Neuquén quien fue noticia por una medida histórica: expulsar de la provincia a un agresor . Luego de haber tomado seis audiencias, Jorge saltea el almuerzo para contar en una entrevista desde cómo resuelve un fallo hasta qué siente cuando una parte incumple las medidas.

Su agenda, armada por él mismo para no ocupar a una persona con esa tarea porque "el recurso es limitado", comprende reuniones en El Nido, por la Cuenca XVI, más audiencias en la ciudad, así como en otras localidades como Senillosa, Plottier, San Patricio del Chañar y Añelo . Cada lugar tiene asignado un día del mes. También frecuenta los hogares de niños y niñas para charlar, conocer sus gustos y necesidades, información clave al momento de decidir quién será el adoptante.

"Hace dos años solicité autorización del Tribunal para ir a otros espacios porque entendía que era necesario tener un contacto directo con el usuario del serivico de justicia ", dice y agrega: "a partir de ahí empezás a conocer otras realidades, la forma de trabajo en los pueblos o comunidades, que al conocerse todos hay mayor información del conflicto , ellos le llaman trabajar en red , entonces cuando uno va y habla de X caso, nos colaboran mucho".

SFP Juez de Familia Jorge Sepulveda (15) La Oficina Contra la Violencia Oeste está ubicada en Godoy al 100, y tiene una gran demanda diaria por temas vinculados a la violencia de género. Sebastián Fariña Petersen

Entonces, ¿cuántas horas por día trabaja un juez? "Yo tengo una capacidad humana de tomar máximo seis audiencia por día, duran mínimo media hora, y le debo el respeto de tener la misma atención tanto al primero como al último, pero además, tengo que ir a un domicilio por discapacidad, tengo que hacer una escucha por un cuidado personal, un expediente de tutela, una medida de protección excepcional, tres de violencia de género", enumera.

"Anoche hasta las once estuve en casa, y había problemas para ingresar al sistema Pehuen", dice mientas dispone las dos sillas al lado de la biblioteca, ignorando el escritorio tras el cual podría acomodarse en el despacho. "En un momento se me ocurrió empezar a tomar audiencias a la tarde y la última persona, una señora en situación de calle me dice, "vaya a descansar". Ahí Jorge volvió a atender a las familias por la mañana.

Desde su llegada al Juzgado de Familia en 2019, Jorge Sepúlveda ha transformado la frialdad del código en una herramienta de intervención a partir del acercamiento entre la Justicia y la comunidad, así como el cobro de la cuota alimentaria a través de la factura de energía eléctrica de la Cooperativa Calf a un padre que negaba sistemáticamente este derecho a su hijo. En ese caso, aprobó la petición de la defensa pública bajo el artículo 553 del Código Civil y Comercial que habla de medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.

En otro caso paradigmático por garantizar el derecho básico de los niños, demostró que la ley puede ser creativa con el fin de lograr la protección del más vulnerable: Sepúlveda otorgó la adopción de una niña al padre de sus hermanos biológicos. El juez remarcó la importancia de respetar la opinión de la menor, a la cual escuchó, luego de que su madre fuera víctima de un femicidio y que permaneciera al cuidado del hombre durante cuatro años.

"La demanda que tenemos es diaria, todo el tiempo están ingresando personas a hacer denuncias", dice en su despacho de la Oficina Judicial Contra la Violencia del oeste, en la esquina de Godoy y Fortín. El dato, comprobable a primera vista en la recepción donde varias mujeres esperan su turno mientras los niños juegan, implica el desafío de aún así garantizar el acceso a la Justicia de manera rápida, una premisa central para el juez de Familia, Niñez y Adolescencia de la I° Circunscripción Judicial de Neuquén.

Así, con celeridad y creatividad, su intervención social continúa marcando una diferencia en un mundo judicial, donde los expedientes suelen acumular polvo, o telerañas digitales, sin que nadie tome contacto o explique la información, falencias por los que se ha hecho habitual el reclamo de celeridad y la frase "si la Justicia es lenta, no es Justicia".

ON - Marcha Ni una menos (2).jpg El tribunal impuso la prisión preventiva por la necesidad de proteger a la víctima, especialmente en función de su situación de vulnerabilidad. Omar Novoa

La complejidad de la violencia de género

Con un recorrido que comenzó hace 22 años en los juzgados multifueros de Chos Malal y que lo tuvo como uno de los pioneros en la creación de la Oficina de Violencia en 2005 junto a Juan Pablo Durán, Sepúlveda ha visto cómo el perfil del conflicto familiar ha cambiado y necesita intervenciones distintas.

¿Qué cambios notaste en los casos en tu larga trayectoria como funcionario judicial?

J.S.: No podemos encasillar esta situación, el perfil de caso cambió a lo largo de los años, se complejizó mucho. Vemos el consumo cruzado, me refiero a consumo de sustancias en las dos partes, donde un día la denunciante solicita las medidas de protección y al poco tiempo pide el levantamiento de todas las medidas, sin advertir en muchas ocasiones el peligro a la que está expuesta.

¿Entonces cómo intervienen cuándo la mujer continúa en peligro pero decide volver con su pareja?

J.S.: Frente a esta modalidad relacional no podemos pasar por encima de la voluntad si una mujer nos explica que van a volver a convivir, pero la intervención no se termina, sino que se redirecciona. El principio de realidad es un principio rector, si entendemos que para este grupo familiar es importante seguir interveniendo, lo hacemos de otra manera, y quien nos va a dar la la mirada hacia dónde ir son los informes técnicos de la unidad. Por ejemplo, el psicólogo deriva al señor al Dispositivo de Atención de Varones (DAV) y a la mujer a un espacio de tratamiento psicológico en un centro de salud.

SFP Juez de Familia Jorge Sepulveda (7) Sebastián Fariña Petersen

¿Cómo salvar vidas cuando un agresor no respeta las medidas?

El encuentro con un Juez de Familia resulta llamativo, teniendo en cuenta la costumbre de los funcionarios del Poder Judicial de permanecer alejados y protegidos de los incómodos micrófonos. Es la oportunidad de conocer cómo se cocina un fallo tan extremo como el que echó a un agresor del territorio provincial, una noticia de Neuquén replicada en los medios nacionales.

Cabe resumir que la decisión fue tomada tras dos años de intervención: reiteradas infracciones del denunciado a la Ley 2.785, que implicaron el botón antipánico y la ampliación del radio de restricción a 900 metros, hasta nuevas agresiones físicas y amenazas en las inmediaciones de su vivienda.

¿Cómo empezó la intervención del Juzgado de Familia que terminó en la expulsión del agresor?

J.S.: En este caso hay una situación de una medida de protección excepcional pedido por la Defensoría de los Niños cuando constata un tipo de negligencia respecto a los hijos de esa pareja, eso fue lo que empezamos a trabajar en ese grupo familiar, y en esa etapa no había medidas de restricción, se hizo la primera entrevista interdisciplinaria en territorio, como se llama hoy, uno de los primeros contactos que tengo con estos progenitores que después pasan a ser denunciado y denunciante.

¿En qué momento entendiste que esas medidas habituales ya no alcanzaban en este caso?

J.S.: Lo había sancionado con arrestos, uno en diciembre de 24 horas y otro en enero 48 horas. Se rompió tres veces la pulsera, ya había ordenado una consigna policial permanente y necesitábamos tomar una decisión para avanzar, porque cuando llegaba la información a la Policía él ya estaba adentro de la casa, entonces el riesgo de una situación fatal estaba muy latente.

El juez de Familia es un juez de acompañamiento, por eso no está bueno la noticia de sacar a alguien de la provincia, es una situacion extrema, excepcional, que lamentablemente que si seguimos así va a empezar a ser una medida habitural, como un juez penal de Cutral Co que excluyó a un policía de la localidad por el peligro que representa para la señora, no lo deja volver a Cutral Co ni a Plaza Huincul.

Uno puede venir a decirme afectás el articulo 14 de la Constitucional Nacional, ¿pero la vida? Si yo tengo que poner en balance está en riesgo el derecho a una vida libre de violencias. Son estándares que tenemos que aplicar, con la Ley de Violencia abordamos el conflicto en una primera etapa pero el final del camino, si no me aclanza 90 días quizá sean necesarios 180 días pero el objetivo es que ese grupo familiar pueda estar por la vida sin estar mirando si viene su ex pareja. Vivir una vida libre de violencia, muchas veces se logra muchas veces no.

SFP Juez de Familia Jorge Sepulveda (2) Sebastián Fariña Petersen

"El juez de Familia necesita humanidad"

¿Qué siente un juez cuando un agresor incumple las medidas, alcanzás el sentimiento de frustración? ¿Cómo reaccionás?

J.S.: Seguro, cala en todos los sentidos, porque uno busca estrategias, facilitar, con los denunciados, les explico, mire hay una medida de restricción que tiene que cumplir por este plazo. En general, les digo la trabajadora social o la psicóloga, me sugiere a mí que te ordene un espacio terapéutico para revisar subjetivamente qué es lo que está pasando, para no volver a repetir esta situación. ¿Está bueno que lo hagas? Sí, pero a partir de ahora es una orden judicial y dentro de 30 días me tenés que acreditar espacio. ¿Qué pasa si no lo haces? Primero te perjudicás vos. Segundo, me puede habilitar a mí a tomar una sanción si vos a eso le agregás el incumplimiento. Entonces, el único beneficiario de todo esto, es la persona que viene acá, sos vos.

Detrás de cada expediente hay historias de vida. ¿cuál es el proceso interno que hacés para no automatizar respuestas para las personas involucradas?

J.S. Como decís, detrás de cada proceso, de cada caso hay una historia de vida atrás, que es un proyecto de pareja que se termina a veces en forma abrupta, a veces no, pero hay muchas veces proyectos que se terminan, pero pueden seguir en otras modalidades de vincularse, por ejemplo, pensar que a partir de ahora seguís siendo padres de estos niños o adolescentes. Como la función del juez de familia es hacer un trabajo de acompañamiento, de establecer pautas, de buscar la autocomposición del conflicto, de que sean los padres en una audiencia conciliatoria que puedan establecer cuál es la mejor solución para su vida.

¿Cuáles son los pasos a seguir cuando hay conflictos con la tenencia de un niño?

Bueno, se le llama tenencia como si fueran un objeto pero es cuidado y responsabilidad parental. Si los padres escuchasen a sus hijos, no estaríamos en un conflicto, donde por ejemplo el hijo quiere ver a su papá o quiere ver a su mamá. Lo ideal debería ser ponerse de acuerdo los adultos, pero como no es lo real, muchas veces los padres piden que primero escuchemos a los niños, pero no son un medio de prueba, son un sujeto de derecho. Entonces decimos, primero ustedes autocompongan el conflicto, si no lo pueden componer, abrimos la causa a prueba.

Se hacen todas las pericias y al final de todo, una vez que se cerró la causa prueba, escuchamos a niña, a niño adolescente para entender cuál es el deseo, porque ese es el objetivo, garantizar su interés superior, o sea, yo no estoy para darle la razón a una mamá o un papá. Estoy para garantizar el interés superior de ese niño, niña o adolescente. Buscar la mejor solución para ese niño, que no la han podido llevar a cabo los progenitores.

Muchas veces ocurre que las madres que tienen medidas de restricción con el ex denuncian que los hombres aprovechan la crianza compartida de un hijo para hacerles llegar mensajes violentos a través de los niños, ¿cómo intervenís?

La ley de violencia familiar establece una facultad que puede establecer un sistema de comunicación cuando están las medidas cautelares siempre que haya un tercero intermediario. Yo soy de la idea de no establecer un sistema de comunicación, porque muchas veces ejerce violencia vicaria. Cuando usás al hijo para violentar a a tu ex pareja. Entonces, no son las mejores condiciones para establecer un plan de parentalidad o un sistema de comunicación porque no están en igualdad de condiciones.

Hay veces que vienen con los abogados y me piden homologar un acuerdo, lo homologo por 30 días, pero presentame la acción de fondo. Está bien, el hijo tiene derecho a mantener comunicación con el otro, pero tiene que ser en las condiciones adecuadas.

ON---Marcha-ni-una-menos-(23).jpg Omar Novoa

¿Qué pasó cuando empezaste a visitar los hogares de niños?

J.S.: La escucha de los niños es un derecho para expresar su deseo y que su opinión sea tomada en cuenta por el juez cuando se presenta por ejemplo a pedir el cambio de apellido. Los jueces tomábamos las escuchas en sede judicial, un lugar ajeno para un niño o una niña, más si ya hizo su lugar al dispositivo de cuidado formal como Amancay, Bajitos, que es donde están provisoriamente. Entonces, empezamos a ir con mi asistente jurídica a ir a los hogares, y en principio no nos creían que era el juez, vamos sin aviso, un sábado o un domingo, y conocemos sus historias.

Así sucede, por ejemplo, que en caso de decidir la adopción de un niño tenía como opciones un hogar monoparental, o una pareja. Si bien uno podría decir, es preferible, la pareja, el niño ya me había contado que le encataba la actividad física, quería salir de camping, conocer lugares. Y ese era el perfil del joven, profesor de educación física que quería adoptar.

¿Cuál es el mayor desafío para un Juez de Familia?

Sobre todo en el Juzgado de Familia, lo que no tiene que faltar es esta cuestión de humanidad, de la realidad que vive cada grupo familiar y buscar la mejor solución. Los jueces tenemos que estar más presentes en los espacios que se nos brindan, los juzgados de paz, que las personas involucradas no tengan que viajar 300 kilómetros, lo que necesitamos es dar mayores respuestas. Y en Familia todo va mutando, el derecho siempre va atrás de la realidad, hay que acortar esa distancia.