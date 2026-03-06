Adiós a las islas de cocina: esta es la nueva tendencia que las reemplaza en 2026 porque es más funcional

Se trata de una alternativa ideal y funcional. Y todo indica que, como nueva tendencia , reemplazará a las islas de cocina en 2026 .

Adiós a las islas de cocina: la nueva tendencia que la reemplazará en 2026, es más funcional

Sin duda que las islas flotantes representaron un quiebre en el diseño de las cocinas . Pero, en 2026 , todo indica que una nueva tendencia se impondrá y las dejará atrás. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus ventajas?

A diferencia de una isla, es un mueble o encimera independiente, situado en el centro de la cocina . Se trata de la península con mesa integrada . Así, se conecta a una pared, mueble o barra existente formando una prolongación que puede tener uno, dos o tres lados utilizables. Esa continuidad la convierte en un híbrido entre una encimera lineal y una isla.

Una península con mesa integrada suele extenderse desde una línea de cocina preexistente y puede presentar diferentes alturas y profundidades. A diferencia de las islas, que flotan sin soporte lateral, esta modalidad está conectada a la pared o a la estructura principal.

Las penínsulas permiten una mayor interacción con el resto del entorno, facilitando la comunicación entre quienes cocinan y quienes se encuentran en la sala. Sus formas pueden varíar: rectas, en L, en U o con remates curvos. Además, también pueden adoptar diseños con cajones y estanterías en el frente expuesto.

Entre los usos más frecuentes de las penínsulas de cocina pueden mencionarse:

Zona de preparación: extiende la superficie de trabajo sin fragmentar el trazado de la cocina .

extiende la superficie de trabajo sin fragmentar el trazado de la . Barra social: sirve como lugar para comer, conversar o para que invitados se sienten mientras se cocina.

sirve como lugar para comer, conversar o para que invitados se sienten mientras se cocina. Separador de ambientes: delimita visualmente la cocina de espacios contiguos (comedor, sala) sin cerrar la planta.

delimita visualmente la de espacios contiguos (comedor, sala) sin cerrar la planta. Almacenamiento adicional: incorpora muebles accesibles desde uno o ambos lados.

incorpora muebles accesibles desde uno o ambos lados. Integración de electrodomésticos: puede alojar placas, microondas, bacha o lavavajillas.

Qué diferencias existen entre la península y la isla flotante

Flexibilidad de ubicación: la isla se puede situar libremente y, en algunos casos, redistribuirse; la península depende de la configuración de la cocina y puntos de suministro (agua, electricidad).

la isla se puede situar libremente y, en algunos casos, redistribuirse; la península depende de la configuración de la cocina y puntos de suministro (agua, electricidad). Conexión al resto de la cocina: la península está unida a la estructura o mobiliario adyacente; la isla es un elemento independiente -por eso el nombre de flotante- con paso libre a su alrededor.

la península está unida a la estructura o mobiliario adyacente; la isla es un elemento independiente -por eso el nombre de flotante- con paso libre a su alrededor. Requisitos de espacio: una isla exige mayor holgura, normalmente 90–120 cm de circulación por cada lado, para permitir una circulación cómoda; la península necesita menor separación porque uno de sus lados no requiere acceso.

una isla exige mayor holgura, normalmente 90–120 cm de circulación por cada lado, para permitir una circulación cómoda; la península necesita menor separación porque uno de sus lados no requiere acceso. Impacto visual: la isla actúa como protagonista central y puede transformar el flujo de la estancia; la península, al prolongar una línea, tiende a integrar y ordenar el espacio sin dominarlo tanto.

la isla actúa como protagonista central y puede transformar el flujo de la estancia; la península, al prolongar una línea, tiende a integrar y ordenar el espacio sin dominarlo tanto. Opciones de uso: en una isla es más sencillo trabajar en torno a ella desde varios lados simultáneamente (por ejemplo, cocinar y preparar ensaladas enfrentando a otras personas); la península favorece actividades unilaterales o que requieren interacción frontal con el resto de la casa.

Los principales beneficios de colocar una península en la cocina

Entre otros beneficios de instalar una península de cocina pueden mencionarse: