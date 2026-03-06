Femicidio en Ruta 13: prorrogan la prisión preventiva para el imputado por el crimen de Mabel López Fernández

La víctima murió en noviembre del 2025, luego de que su pareja arrojara intencionalmente por un barranco la camioneta en la que circulaban.

El imputado por el femicidio de Ruta 13 será juzgado por un jurado popular.

Este viernes, la justicia neuquina extendió la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Mabel López Fernández . La medida se extenderá por 60 días a partir del 10 de marzo .

La decisión fue tomada durante una audiencia de control, por pedido de la fiscal del caso Laura Pizzipaulo. De esta manera, Alcides Ramón Reyes continuará detenido durante dos meses como único acusado por la muerte de quien fuera su pareja.

La jueza de garantías Bibiana Ojeda hizo lugar a la medida, entendiendo que existe riesgo de entorpecimiento, dado que hay testigos clave que deben declarar en el futuro juicio por jurados.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que continúan vigentes los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva desde el inicio del proceso. En particular, destacó que dos testigos presenciales del hecho —uno de ellos menor de edad— resultan claves para el futuro juicio, por lo que es necesario asegurar que puedan declarar sin presiones ni interferencias.

Un triste final

El femicidio de Mabel López Fernández ocurrió el domingo 9 de noviembre de 2025 en la Ruta 13 entre Villa Pehuenia y Zapala. Ese día, en medio de una discusión y agresiones, Reyes condujo su camioneta hasta la zona del puente de Kilka y la arrojó hacia un barranco con la víctima en su interior, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

De acuerdo con la formulación de cargos, los hechos comenzaron el día anterior, en la localidad de Moquehue, donde la víctima, el imputado y dos empleados se encontraban alojados en una cabaña en la que realizaban tareas de albañilería. Durante la noche, compartieron alcohol y, en ese contexto, Reyes golpeó en el rostro y en distintas partes del cuerpo a su pareja, quien logró huir en la madrugada y fue encontrada por los trabajadores en cercanías de la ruta.

El impactante video del femicidio en Ruta 13 y el intento de ocultamiento

Ellos decidieron acompañarla caminando hacia Villa Pehuenia, y durante el trayecto la mujer relató lo ocurrido y mostró sus lesiones, además de comunicarse con su hermano para informarle la situación. Horas después, en la zona de la Aduana, el imputado localizó a la víctima y la convenció de regresar en dirección a Cutral Co.

La mujer se subió a la camioneta que conducía el imputado y en la que también viajaban los otros dos trabajadores que habían sido testigos de lo ocurrido. Al llegar a la zona del puente de Kilka, el acusado le pidió a los dos trabajadores que descendieran del vehículo, indicándoles que necesitaba hablar a solas con la mujer.

En ese momento, y con la intención de matarla, colocó la camioneta en marcha, aceleró y desvió bruscamente el rodado hacia el precipicio, acto que terminó con la muerte de la mujer.

Al día siguiente, la fiscalía imputó al sujeto por el homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio). Por la gravedad del hecho, el delito que se prevé es la pena de prisión perpetua.

Juicio por jurados

Durante la audiencia, la fiscalía informó que ya presentó el requerimiento de apertura a juicio. Debido al delito atribuido al imputado, el caso deberá ser juzgado mediante un juicio por jurados.

Por su parte, la defensa no se opuso al pedido de la fiscalía, aunque dejó planteado que está evaluando la posibilidad de solicitar en el futuro otro tipo de medidas cautelares.

Finalmente, la jueza de garantías resolvió prorrogar la prisión preventiva por 60 días a partir de su vencimiento, fijado para el 10 de marzo.

La magistrada dispuso además una extensión de 30 días del plazo para la defensa —hasta el 10 de abril— para que se lleve a cabo un análisis de un informe pericial vinculado a la mecánica del hecho y eventualmente ofrecer prueba.