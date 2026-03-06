Zapala está de fiesta con el Campeonato Nacional e Internacional de asadores

Casi 100 equipos participan del evento gastronómico que se desarrolla durante todo el fin de semana e incluye clases magistrales, espectáculos y la presencia de unos 200 emprendedores.

El Campeonato de Asadores de Zapala es todo un éxito.

El asado, la comida más tradicional que nos identifica como argentinos, comenzó a vivir su fiesta en Zapala con la inauguración oficial de la 5° edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca .

Durante todo el fin de semana, casi 100 equipos participarán en las diferentes categorías del certamen, en un evento que incluye también clases magistrales de la mano de reconocidos chefs, la presentación de números artísticos, un variado patio de comidas y el Zapala Emprende, donde cerca de 200 emprendedores de toda la región estarán ofreciendo sus productos.

El puntapié inicial lo dieron el gobernador, Rolando Figueroa, y el intendente Carlos Koopmann , con el encendido del fuego en el céntrico Paseo La Estación.

“Como zapalino, me genera un gran orgullo el crecimiento que ha tenido este evento, que organizamos desde el municipio con el apoyo del sector privado”, dijo el jefe comunal, remarcando que “se trabaja mucho a lo largo de todo el año, porque es una convocatoria que representa nuestra identidad y nuestra cultura, y que además permite motorizar la economía local, como ocurre también con la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, el Corso de la Ciudad y el Festival Patagónico de la Empanada”.

campeonato nacional de asadores zapala (3)

“Gracias a todas las familias zapalinas que nos acompañan y a todos los visitantes que, a lo largo de los tres días, llegan a nuestra ciudad, que hoy abre sus brazos generosos para recibirlos”, señaló Koopmann.

Después del acto de apertura, se dio paso a la principal novedad de esta cita gastronómica: Asadores Kids, con 20 equipos participantes integrados por chicos y chicas de 6 a 12 años, acompañados por un adulto.

La categoría que se llevó todas las miradas

Los pequeños se llevaron toda la atención de la primera jornada de un evento que cada año crece en convocatoria y se lucieron cocinando el tradicional asado banderita a la parrilla, con guarnición.

En este caso, se trató de una actividad formativa y recreativa, que no tuvo carácter competitivo ni se estableció un orden de mérito.

“Decidimos incluir esta nueva categoría como un espacio de participación y recreación, pensando en fomentar la tradición del asado, pero además promoviendo el trabajo en equipo y el aprendizaje”, dijo Koopmann.

campeonato nacional de asadores zapala (9)

La actividad en el predio seguirá este sábado a partir de las 9:30, con la competencia internacional de asadores, mientras que el plato fuerte del campeonato tendrá lugar el domingo desde las 7:30, cuando 55 equipos que llegaron de distintos lugares de Neuquén y de otras provincias del país compitan para ver quién cocina el mejor costillar.

Este año, el ganador del campeonato nacional se llevará 3 millones de pesos; el segundo puesto recibirá 2 millones de pesos y el tercero 1.500.000.

En el caso del certamen internacional, quien obtenga el primer puesto se quedará con 2.000 dólares de premio.

campeonato nacional de asadores zapala (8)

Para evaluar a los participantes habrá dos jurados, uno para el certamen internacional y otro para el nacional.

En el caso del campeonato internacional, las y los jurados serán las y los cocineros: Jorge Alvarado Ruiz, José Ortuño, Vianney Cortés Viguri, Alicia Robledo, Francisco Bianchi, Germán Caballero, Guillermo Busquiazo, Carmen Montenegro, Oscar Cerda y Ramón “Moncho” Vásquez.

campeonato nacional de asadores zapala (7)

Los ganadores del certamen nacional serán elegidos por: Madame Papin, Alicia Robledo, Germán Caballero, Mario Peretti, José Ortuño, Miranda Watson, Guillermo Busquiazo y Ramón “Moncho” Vásquez.

Actividad del sábado

Este sábado, a partir de las 9:30, será el inicio del campeonato internacional, del que participarán 15 equipos de Argentina, Chile y Uruguay, estando previsto que la premiación sea a las 19:30.

Posteriormente comenzarán las clases magistrales que brindarán reconocidos chefs regionales, nacionales e internacionales.

A las 20 será el turno de la Academia Mexicana del Asado, con Vianney Cortés Viguri y Jorge Álvaro Ruiz.

A las 20:45 se podrá disfrutar de la clase sobre “Desposte y cortes del chivo”, con Cristian Sánchez, y a las 21:15 llegará la cocina neuquina con “Platos a base de chivo”, que ofrecerán los cocineros Ezequiel González y Claudio Abraham.

campeonato nacional de asadores zapala (6)

A las 21:45 se hará el destape del tradicional curanto, a cargo de Madame Papin, Valentín Galdon Ritvo, Guillermo Busquiazo y Raíces del Pehuén.

Ya a partir de las 22 comenzará la presentación de números artísticos en el escenario principal montado en el predio, donde el primero en subir será el folclorista local Guille Quiroz.

Le seguirán Gabriel y la Juntada, Los Entrerrianos Isondú, Las Flores de Yungai, y el cierre de la jornada, ya sobre la madrugada del domingo, estará a cargo de Cristian y sus Tejanos de la Cumbia.

campeonato nacional de asadores zapala (5)

Precios

En el predio se podrá disfrutar de una porción de chivo por 28 mil pesos (incluye ensalada y pan), y este sábado, a partir de las 21, también se ofrecerá curanto al mismo precio.

En tanto, el domingo desde el mediodía, los asados que se vayan cocinando en la competencia nacional se ofrecerán a la venta en los puestos cedidos a instituciones intermedias de la ciudad, como el club Don Bosco, el club Unión, la Iglesia Sagrado Corazón y los Talleres Don Bosco.

La bandeja con ½ kilo de asado con ensalada y pan se venderá a 30 mil pesos, mientras que el kilo costará 45 mil pesos.